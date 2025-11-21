NCB và Visa hợp tác thúc đẩy du lịch bằng sản phẩm tài chính sáng tạo

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Visa ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo các giải pháp, trải nghiệm thanh toán số hiện đại.

NCB và Visa sẽ hợp tác dài hạn nhằm tối ưu hóa năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, ứng dụng năng lực kỹ thuật số quốc tế để mang đến những thay đổi mang tính bứt phá, đóng góp vào sự phát triển của thanh toán số tại Việt Nam. Việc hợp tác cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của 2 tổ chức trong việc chia sẻ tầm nhìn chiến lược, tạo nên những giải pháp mới vượt trội nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt trong giai đoạn vươn mình ra thế giới.

NCB và Visa hợp tác toàn diện nhằm tối ưu hóa năng lực cạnh tranh và mở rộng phát triển thị trường.

Với vai trò đối tác chiến lược, Visa đánh giá cao sự tăng trưởng và đổi mới mạnh mẽ của NCB trong những năm gần đây và cho biết sẽ “tiếp sức” bằng việc đồng hành kiến tạo thế hệ giải pháp thanh toán mới cho khách hàng của NCB, từ đó nâng cao trải nghiệm ngân hàng di động cho khách hàng và tạo ra bước phát triển ấn tượng, khác biệt, bền vững cho sản phẩm thẻ của NCB trong giai đoạn tới.

Cụ thể, Visa sẽ hỗ trợ NCB trong việc định hướng xây dựng và triển khai lộ trình phát triển dài hạn trong mảng thẻ, tái định vị và tái cấu trúc danh mục sản phẩm thẻ của NCB theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, khai thác tối ưu các lợi thế hiện hữu, sự am hiểu thị trường sâu sắc và năng lực triển khai mạnh mẽ của NCB để phát triển các giải pháp thanh toán của NCB theo lối đi khác biệt, tập trung vào phân khúc thị trường có tiềm năng cao.

Theo đó, NCB và Visa xác định sứ mệnh của việc hợp tác chiến lược nhằm mang lại những đóng góp tích cực vào hành trình “cất cánh” của du lịch Việt trong kỷ nguyên mới. Hai bên đặt mục tiêu sẽ đồng kiến tạo nên các giải pháp thanh toán tích hợp ưu việt, gia tăng giá trị trên toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng, đặc biệt là trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại Việt Nam, và thiết lập những tiêu chuẩn mới về sự tiện lợi trong dịch vụ tài chính. Song song với đó, Visa cũng sẽ cùng NCB triển khai các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến để đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch, bên cạnh các giải pháp hiện đại mà NCB đang áp dụng.

NCB sẽ triển khai định vị và tái cấu trúc danh mục sản phẩm thẻ theo chuẩn quốc tế.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng nền tảng công nghệ thanh toán hàng đầu của Visa cùng sự nỗ lực đổi mới không ngừng và sự tăng trưởng vượt bậc của NCB sẽ làm nên những thành quả ấn tượng, khai mở nhiều cơ hội mới và mang đến sự hài lòng của khách hàng, sự tăng trưởng bền vững của ngân hàng”.

Việc hợp tác này cũng giúp Visa tiếp cận hiệu quả hàng triệu người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam, từ đó tham gia vào thị trường và tích cực định hình thị trường, nâng cao vị thế dẫn đầu của tổ chức thanh toán điện tử hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc NCB, nhấn mạnh: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Visa là một trong những bước đi quan trọng của NCB trong hành trình không ngừng đổi mới, nâng tầm trải nghiệm nhằm mang tới cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc. Đồng thời, hiện thực hóa mục tiêu của chúng tôi là cùng các đối tác hàng đầu thế giới kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, an toàn, tiên phong trên thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch - một trong những lĩnh vực trọng tâm mà NCB hướng tới”.

Trong những năm gần đây, NCB liên tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực số hóa toàn diện. Với sự hỗ trợ của công nghệ, NCB cũng gây ấn tượng với khách hàng khi có thay đổi vượt bậc về giải pháp sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Năm 2025, NCB ra mắt dòng sản phẩm thẻ “Tự hào” trong thời gian ngắn kỷ lục, là sản phẩm thẻ đầu tiên trên thị trường gắn với sự kiện lịch sử và mang đậm tinh thần tự hào dân tộc của người Việt Nam. Sản phẩm đã được đón nhận ngay khi ra mắt, được coi như một biểu tượng, một tuyên ngôn cá nhân của người sở hữu về tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Ngân hàng cũng hợp tác với đối tác chiến lược để cho ra mắt nhiều đặc quyền dành riêng cho khách hàng của NCB khi trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế trên toàn quốc.

Trước đó, NCB đã chính thức trở thành thành viên của Visa và Mastercard - 2 tổ chức công nghệ và thanh toán hàng đầu trên toàn cầu. Việc ký kết hợp tác chiến lược với tổ chức công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới là bước đi tiếp theo, cho thấy quyết tâm của NCB trong việc thực thi chiến lược mới, nhằm mang lại các trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong kỷ nguyên số.