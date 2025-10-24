NCB tăng vốn lần thứ 3 trong 4 năm, nâng tổng vốn hơn 19.200 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất phát hành riêng lẻ 750 triệu cổ phần, chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 19.200 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn về việc đã nhận được tài liệu, báo cáo kết quả chào bán 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Trước đó, NCB cũng công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu này.

Hoàn thành tăng vốn điều lệ sớm hơn lộ trình

NCB đã phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu chào bán cho 17 nhà đầu tư trong nước, tương đương 750 triệu cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 20/10.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là 7.500 tỷ đồng , qua đó, chính thức hoàn thành nâng vốn điều lệ của NCB lên hơn 19.200 tỷ đồng - sớm hơn một năm so với lộ trình đề ra tại phương án cơ cấu lại (PACCL) đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả này không chỉ cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào chiến lược, lộ trình phát triển và tương lai của ngân hàng, mà còn thể hiện quyết tâm của NCB trong việc từng bước hoàn thành trước hạn PACCL, đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Việc tăng vốn điều lệ thể hiện quyết tâm của NCB trong việc từng bước hoàn thành trước hạn PACCL đã được phê duyệt.

Việc hoàn thành tăng vốn lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 4 năm (2022-2025) cũng đưa NCB vào nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, đáp ứng tốt và tuân thủ hoàn toàn các chỉ số an toàn hoạt động theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, NCB cũng gây ấn tượng trên thị trường khi tăng vốn điều lệ lên gần 11.700 tỷ đồng vào năm 2024, đưa ngân hàng từ nhóm quy mô nhỏ sang nhóm quy mô vừa.

Đây là minh chứng cho quyết tâm và bước đi chiến lược của NCB nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng để mở rộng hoạt động kinh doanh, khẳng định năng lực cạnh tranh trên thị trường. Theo lộ trình, NCB sẽ tăng vốn điều lệ trong những năm tới, sẵn sàng tạo nên sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng uy tín, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt bậc nhất thị trường.

“Trái ngọt” từ chiến lược phát triển

Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn một năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ khẳng định sức bật của một ngân hàng đang tái cấu trúc đúng hướng và hiệu quả, mà còn khẳng định tính đúng đắn của chiến lược và các giải pháp mà NCB lựa chọn.

Mới đây, NCB đã hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 sau 9 tháng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 của NCB đạt hơn 652 tỷ đồng , đánh dấu bước chuyển mình rõ nét và mạnh mẽ so với kết quả cùng kỳ năm 2024.

NCB đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9 đạt hơn 154.100 tỷ đồng , tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%, huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.300 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt hơn 94.900 tỷ đồng , tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối năm 2024 - vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

Với những giải pháp hiệu quả, NCB đang kiểm soát tốt chất lượng nợ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng được kiểm soát tốt, theo đúng lộ trình PACCL. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới được kiểm soát ở mức dưới 1%, chất lượng tín dụng cải thiện tích cực và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.

Tiếp nối đà tăng trưởng, NCB tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn diện, kiến tạo ngân hàng phiên bản mới với chiến lược Digital Wealth, tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân. NCB hướng đến trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà ngân hàng phục vụ.

Những “trái ngọt” bước đầu đánh dấu hành trình gần 5 năm NCB triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp tái cấu trúc toàn diện và thực thi chiến lược mới, với sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới, giàu kinh nghiệm cùng sự đồng hành của tổ chức tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Điều này cũng thể hiện khát vọng của ngân hàng về một chương phát triển mới, cùng đất nước trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường.