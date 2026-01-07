NCB đồng hành kiến tạo trải nghiệm du lịch số liền mạch tại Việt Nam

Sự tham gia của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trong việc số hóa ngành du lịch đã phát huy vai trò cung ứng dịch vụ tài chính, tăng cạnh tranh và sức hút điểm đến Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình của ngành du lịch Việt Nam khi “du lịch số” không còn dừng ở khái niệm, mà đi vào giai đoạn vận hành và tăng trưởng thực chất. Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google - Temasek - Bain and Company, du lịch là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào kinh tế Việt Nam. Điều này nhờ sự phục hồi ổn định của lượng khách quốc tế, sức bật của du lịch nội địa và đặc biệt là việc áp dụng công nghệ số trong hành trình trải nghiệm. Cùng với đó, xu hướng của du khách cũng ưu tiên vào tốc độ, sự thuận tiện và trải nghiệm cá nhân hóa.

Trong bối cảnh đó, ngày 20/12/2025, nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam chính thức ra mắt. Visit Vietnam hướng tới chuẩn hóa, kết nối dữ liệu phục vụ quản trị, kinh doanh và nâng cao trải nghiệm du lịch trong tiến trình chuyển đổi số. Nền tảng do Tập đoàn Sun Group vận hành, bảo trợ bởi Chính phủ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, dự kiến đi vào hoạt động từ quý II.

Visit Vietnam sẽ mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm thanh toán liền mạch, thuận tiện và hiện đại.

Bên cạnh sự vượt trội trong trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp, nền tảng Visit Vietnam sẽ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch và thuận tiện cho du khách quốc tế. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đồng hành trong vai trò đối tác chiến lược, mang tới nền tảng tích hợp giải pháp thanh toán iziPay của NCB (phối hợp cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Visa). Điều này cho phép du khách đặt dịch vụ và thanh toán ngay trên hệ thống tại các điểm chấp nhận trên toàn quốc.

Đây là nỗ lực tiếp theo của NCB nhằm xóa bỏ rào cản về thanh toán đối với khách quốc tế, góp phần nâng cao năng lực phục vụ của điểm đến trong bối cảnh du lịch số ngày càng phát triển. Ngân hàng cũng đẩy mạnh triển khai giải pháp thanh toán số hóa mang tính tiên phong trên thị trường. Đặc biệt trong số đó là giải pháp thanh toán hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, với tầm nhìn “Chuyển đổi từ giao dịch sang trải nghiệm: Thanh toán như một lợi thế cạnh tranh quốc gia trong du lịch”.

Trước đó, NCB phối hợp Napas triển khai kết nối thành công QR xuyên biên giới. Du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tại nước sở tại để thanh toán tại các điểm chấp nhận QR của NCB tại Việt Nam. Trong thời gian tới, kết nối này dự kiến được mở rộng sang các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Ấn Độ và Trung Quốc (Alipay).

Với du khách nội địa, NCB mang đến giải pháp phát hành thẻ siêu tốc, giúp việc tiếp cận tiện ích tài chính trở nên thuận tiện hơn trong hành trình du lịch. Du khách có thể phát hành thẻ tín dụng ngay tại kiosk, sẵn sàng chi tiêu và tận hưởng ưu đãi đi kèm. Không chỉ dừng lại ở vai trò thanh toán, thẻ tín dụng NCB góp phần hoàn thiện trải nghiệm du lịch liền mạch và trọn vẹn, dựa trên hệ sinh thái du lịch đa dạng và rộng khắp.

Việc đồng hành với Visit Vietnam, cùng định hướng phát triển giải pháp thanh toán gắn với thói quen tiêu dùng của du khách, cho thấy chiến lược dài hạn của NCB trong việc kết nối tài chính và công nghệ với sự chuyển động của ngành du lịch. Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ ra mắt giải pháp thanh toán số theo hướng thuận tiện, an toàn và phù hợp hơn với hành trình trải nghiệm. Điều này đóng góp vào việc hình thành hệ sinh thái du lịch số thống nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm đến và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của du lịch Việt Nam.