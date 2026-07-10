NASA cần người sống trên sao Hỏa và Mặt Trăng trong một năm

NASA mang đến cơ hội để trải nghiệm cuộc sống một năm trên Sao Hỏa và Mặt Trăng, ứng viên cần có năng lực tương đương phi hành gia.

Phi hành gia Jack Schmitt của sứ mệnh Apollo 17 cùng các thành viên phi hành đoàn Artemis II của NASA xuất hiện trên sân khấu cuộc mít tinh nhân dịp Quốc khánh Mỹ tại công viên National Mall ở Washington, ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang tuyển 4 tình nguyện viên tham gia chương trình mô phỏng thám hiểm Mặt Trăng và Sao Hỏa (MMEA). Đây là dự án mô phỏng kéo dài một năm, tái hiện quá trình sinh sống trên Mặt Trăng và sao Hỏa.

Dù không bay ra ngoài không gian vũ trụ, các tình nguyện viên sẽ được sống trong điều kiện tương tự, ở trong môi trường khép kín tuyệt đối, thực hiện các nhiệm vụ như phi hành gia.

Chương trình kéo dài 12 tháng, dự kiến bắt đầu trong tháng 8/2027, triển khai tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

NASA cho biết chương trình này được tiến hành nhằm giúp giảm thiểu các rủi ro phi hành gia có thể gặp phải trong quá trình sinh sống trên sao Hỏa và Mặt Trăng.

Năng lực phải tương đương phi hành gia

"Những tình nguyện tham gia nghiên cứu sẽ đóng góp rất lớn cho cơ sở dữ liệu khoa học, giúp NASA xác định các rủi ro, thử nghiệm các biện pháp đối phó, nâng cao hiệu suất của con người trong các sứ mệnh thám hiểm không gian dài ngày", người phát ngôn cho biết.

NASA cũng cho hay dự án nghiên cứu cách con người thích nghi với thời gian trên sao Hỏa. Một ngày trên sao Hỏa dài hơn khoảng 40 phút so với một ngày trên Trái Đất. Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe, hiệu suất làm việc.

Ứng viên đăng ký phải là công dân Mỹ, hoặc có thẻ xanh, trong độ tuổi từ 30 đến 55, chiều cao không quá 1,88 m, sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Nhóm đầu tiên tham gia chương trình mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa của NASA hồi tháng 7/2024, từ trái sang: Anca Selariu, Nathan Jones, Kelly Haston và Ross Brockwell. Ảnh: NASA.

Những người được chọn phải cam kết tham gia chương trình kéo dài 14 tháng tại Trung tâm Vũ trụ Johnson, gồm 12 tháng sống trong môi trường khép kín, hai tháng dành cho quá trình huấn luyện trước và sau nhiệm vụ.

Ngoài ra, ứng viên phải vượt qua các bài đánh giá về thể chất và tâm lý, không được đòi hỏi chế độ ăn kiêng đặc biệt, không có tiền sử mộng du, không sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

NASA cần ứng viên có "năng lực tương đương phi hành gia", sở hữu tối thiểu bằng cử nhân các chuyên ngành kỹ thuật, khoa học sinh học, khoa học vật lý hoặc toán học. Những người có kinh nghiệm trong quân đội được ưu tiên xem xét.

Người phát ngôn của NASA, bà Kelsey Spivey, nói với CNN rằng dự án được chia thành 3 giai đoạn, diễn ra trong hai môi trường mô phỏng khác nhau, gồm môi trường sao Hỏa và Mặt Trăng.

Giai đoạn đầu diễn ra bên trong mô hình tàu vũ trụ rộng khoảng 60 m2. Các tình nguyện viên sinh hoạt như thể họ đang di chuyển từ Trái Đất tới Mặt Trăng hoặc sao Hỏa.

Mỗi thành viên trong nhóm 4 người sẽ có một khoang riêng, đây là không gian sinh hoạt riêng, làm việc, nghỉ ngơi, có một phòng tắm nhỏ.

Ở giai đoạn hai, các tình nguyện viên chuyển sang mô phỏng cuộc sống trên bề mặt hành tinh khác. Họ sẽ sống trong một cơ sở rộng 84 m2, tự trồng cây lương thực, tự chăm sóc sức khỏe và luyện tập thể chất, bao gồm đi bộ ngoài không gian trên khu vực được thiết kế mô phỏng bề mặt hành tinh.

Giai đoạn cuối là hành trình trở về Trái Đất bằng mô hình tàu vũ trụ đã sử dụng ở giai đoạn đầu.

Điều ứng viên thu được sau chương trình

Hai môi trường mô phỏng sử dụng trong nghiên cứu đã được sử dụng trong các nhiệm vụ nghiên cứu trước đây. NASA từng thực hiện 28 mô phỏng hành trình di chuyển và hai mô phỏng cuộc sống trên bề mặt hành tinh khác. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả hai hình thức mô phỏng được kết hợp trong cùng một dự án.

Bác sĩ Nathan Jones từng tham gia chương trình mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa của NASA. Ảnh: SIU Medicine.

Một trong những thành viên từng tham gia chương trình mô phỏng cuộc sống trên hành tinh khác là ông Nathan Jones, bác sĩ 43 tuổi đến từ bang Illinois. Năm 2024, ông từng đảm nhận vai trò chuyên viên y tế của nhóm mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa.

Ông Jones cho biết trải nghiệm này củng cố mong muốn trở thành phi hành gia trong ông. Tuy nhiên, nghiên cứu kéo dài một năm cũng mang đến những thử thách về mặt tâm lý, khó khăn lớn nhất đối với ông Jones là phải xa vợ và các con.

"Thật khó khi phải bỏ lỡ những sự kiện quan trọng diễn ra trong vòng một năm như sinh nhật của người thân, các kỳ nghỉ, lễ tốt nghiệp, lễ cưới, lễ tang", ông nói. Ông Jones cho biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông biết cách trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.

"Đồ ăn của NASA khá ngon, nhưng thực đơn phải giới hạn vì mô phỏng điều kiện sống ngoài vũ trụ, ngoài một số loại rau chúng tôi tự trồng thì không có thực phẩm tươi. Trong suốt 12 tháng tham gia nhiệm vụ, chúng tôi không được trải nghiệm ánh nắng hay làn gió. Vì vậy, khi kết thúc nhiệm vụ, tôi biết trân trọng những điều nhỏ bé bình dị hơn nhiều”, ông Jones nói.