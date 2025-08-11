Nắng nóng gần 50°C đe dọa Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan Khí tượng Israel (IMS) thông báo đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nước này có khả năng sẽ đạt mức nhiệt kỷ lục vào giữa tuần.

Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm Israel có khả năng sẽ đạt mức nhiệt kỷ lục vào giữa tuần. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Cụ thể, nhiệt độ quanh hồ Galilee có thể lên tới 49°C, vượt ngưỡng kỷ lục hiện tại là 47°C. Trong khi đó, Thung lũng Jordan có thể chứng kiến mức nhiệt chạm ngưỡng 51°C, gần tiệm cận mức kỷ lục 54°C ghi nhận năm 1942 trước khi Nhà nước Israel được thành lập.

Tại Jerusalem, nhiệt độ cũng được dự đoán sẽ vượt ngưỡng 40°C. Các khu vực phía Bắc như Galilee Thượng và cao nguyên Golan cũng có khả năng ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay.

Dù nhiệt độ tại vùng duyên hải và đồng bằng thấp, bao gồm cả Tel Aviv, cũng sẽ tăng mạnh, nhưng theo IMS, các khu vực này ít có khả năng đạt mức nhiệt kỷ lục do ảnh hưởng điều hòa của Địa Trung Hải.

Ngoài ra, IMS cũng dự báo độ ẩm cao tại miền Nam Israel sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra mưa giông, kèm theo gió giật mạnh lên tới 100 km/h ở các khu vực sa mạc Negev, bao gồm cả thành phố Eilat. Các điều kiện này có thể dẫn đến lũ quét nguy hiểm trên khắp miền Nam Israel.

Do ảnh hưởng của nắng nóng cực đoan, nhà chức trách thông báo sẽ đóng cửa tạm thời các tuyến đường mòn tại phía Bắc sa mạc Judea, suối Wadi Kelt và các dòng suối tại Thung lũng Jordan ít nhất cho đến ngày 12/8.

Lần gần đây nhất Israel ghi nhận nhiệt độ gần 50°C là vào ngày 17/7/2019 khi khu vực Sedom - phía Nam Biển Chết - có mức nhiệt 49,9°C, cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1942 (khi khu vực Tirat Tzvi có nhiệt độ lên tới 54°C). Ngoài ra, còn một mức nhiệt đáng chú ý khác là 48,9°C được ghi nhận ngày 4/9/2020 tại thành phố Eilat.