Nắng nóng diện rộng, chiều tối nguy cơ dông lốc nguy hiểm

Người dân sử dụng khẩu trang, áo chống nắng giúp tránh nóng bức khi tham gia giao thông. Ảnh: Lê Đông/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/4, nhiều khu vực có nắng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ vào chiều tối và đêm.

Diễn biến thời tiết các khu vực:

- Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C,có nơi trên 37 độ C, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 31-33 độ C.

- Thành phố Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

- Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

- Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mạn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Đối với hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.