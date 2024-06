Nắng nóng bao trùm Hàn Quốc

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết ngày 19/6, một đợt nắng nóng đang bao trùm trên cả nước, dự kiến nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C tại thành phố Goyang, phía bắc Seoul.

Người dân tránh nóng trên bãi biển tại Busan, Hàn Quốc, ngày 11/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) nêu rõ các khu vực khác của Hàn Quốc cũng được dự báo sẽ có nhiệt độ tăng lên 35 độ C hoặc cao hơn. Cụ thể, thành phố Daegu, miền Đông Nam Hàn Quốc sẽ có nhiệt độ lên tới 36 độ C, trong khi nhiệt độ Seoul, thành phố Daejeon và thành phố Gwangju ở miền Tây Nam sẽ là 35 độ C.

Thành phố ven biển phía Đông Gangneung tiếp tục trải qua một đêm nhiệt đới khác với nhiệt độ thấp nhất duy trì trên 25 độ C qua đêm, đánh dấu đêm nhiệt đới thứ ba của thành phố sau hai lần vào tuần trước.