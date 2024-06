Hàn Quốc cảnh báo đợt nắng nóng đầu tiên của mùa

Cơ quan thời tiết Hàn Quốc ngày 10/6 đã đưa cảnh báo đợt nắng nóng đầu tiên của mùa, sớm hơn gần một tuần so với năm ngoái, theo Yonhap.

Em bé giải nhiệt khi chơi ở đài phun nước ở công viên Duryu, quận Dalseo, Daegu, ngày 9/6. Yonhap.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), cảnh báo có hiệu lực ở một số khu vực kể từ 10h sáng, bao gồm thành phố phía đông nam Daegu và phía tây Ulsan, cũng như ở một số thành phố ở tỉnh bắc và nam tỉnh Kyungsang.

Khuyến cáo về đợt nắng nóng được đưa ra khi nhiệt độ cao nhất dự kiến ​​là 33 độ C hoặc cao hơn trong hai ngày liên tiếp trở lên. Cảnh báo cũng được ban hành khi dự kiến ​​có thiệt hại đáng kể do nhiệt độ ​​tăng đột ngột hoặc điều kiện nắng nóng kéo dài.

Khuyến cáo năm nay được đưa ra sớm hơn gần một tuần so với năm ngoái khi đợt khuyến cáo đầu tiên được đưa ra vào ngày 17/6/2023.

Do áp suất khí quyển cao ảnh hưởng đến Hàn Quốc, ánh nắng gay gắt cùng với luồng không khí ấm nóng thổi từ phía tây, nhiệt độ ban ngày sẽ lên tới trên 30 độ trên hầu hết cả nước và lên tới 33 độ ở vùng nội địa của tỉnh Gyeongsang.

Trước đó, KMA tuần qua cho biết nhiệt độ mùa xuân năm nay của nước này cao thứ hai trong hơn 50 năm qua, trong khi nhiệt độ đại dương lên mức cao kỷ lục trong một thập niên do tác động của biến đổi khí hậu, theo Yonhap.

Nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc trong khoảng tháng 3-5 là 13,2 độ C, tăng 1,3 độ C so với các năm trước và là mức cao thứ hai kể từ năm 1973 - thời điểm nước này thiết lập mạng lưới quan sát khí tượng trên cả nước, theo KMA. Toàn bộ 10 mức nhiệt cao nhất trong mùa xuân được ghi nhận sau năm 2014, trừ năm 1998.

KMA cho rằng nguyên nhân cơ bản khiến nhiệt độ tăng cao là do biến đổi khí hậu.