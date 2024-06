Las Vegas chưa vào hè đã nắng nóng hơn 48 độ C

Thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada chứng kiến nhiệt độ lên tới 48,3 độ C vào đầu giờ chiều 7/6, cao nhất từ trước đến nay và vượt mức nhiệt ban ngày cao kỷ lục vào năm 2013.

Ngày 7/6, đợt nắng nóng khắc nghiệt đầu tiên của năm nay tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Tây Nam nước Mỹ, một ngày sau khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục khắp vùng này, với mức nhiệt vượt 43 độ C từ bang California đến Arizona.

Mặc dù còn 2 tuần nữa mùa hè mới chính thức bắt đầu, nhưng Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo nắng nóng bất thường tại khoảng 50% các khu vực của bang Arizona, Nevada và cảnh báo này được gia hạn đến ngày 7/6.

Cảnh báo cũng được gia hạn đến ngày 8/6 tại thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada.

Sau khi ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 43,8 độ C ngày 6/6 và cũng là mức nhiệt cao kỷ lục được ghi nhận sớm nhất, thành phố Las Vegas chứng kiến nhiệt độ lên tới 48,3 độ C vào đầu giờ chiều 7/6, cao nhất từ trước đến nay và vượt mức nhiệt ban ngày cao kỷ lục vào năm 2013.

Tại thành phố Phoenix thuộc bang Arizona, nền nhiệt tăng lên 45 độ C ngày 6/6, phá vỡ kỷ lục trước đó là 44 độ C được ghi nhận năm 2016. Các nhà dự báo gọi thời tiết này là “nắng nóng ở mức nguy hiểm”.

Đến nay, chưa có báo cáo về tử vong liên quan đến nắng nóng. Tuy nhiên, trong chiến dịch vận động tranh cử cho ứng cử viên tổng thống Donald Trump ở thành phố Phoenix, 11 người đã phải nhập viện cuối ngày 6/6 do kiệt sức vì nắng nóng. Những người này đã được điều trị và xuất viện sau đó.

Một số khu vực khác của các bang Arizona, California và Nevada cũng trải qua nắng nóng kỷ lục trong ngày 6/6.

Trong đó, Vườn Quốc gia Thung lũng chết báo cáo nhiệt độ 50 độ C, vượt mức nhiệt 49,4 độ C được ghi nhận năm 1996.

Nắng nóng đến sớm hơn vài tuần ngay cả ở những khu vực xa hơn về phía Bắc và ở vùng cao hơn, vốn là những nơi mát mẻ hơn.

Trong đó, thành phố Reno ở bang Nevada ghi nhận nhiệt độ tăng vọt lên 37 độ C, cao hơn so mức nhiệt thông thường 27 độ C vào thời điểm này trong năm.

NWS dự báo nhiệt độ giảm hơn vào cuối tuần này, nhưng chỉ hạ vài độ và sẽ duy trì trên mức bình thường vào đầu tuần tới. Khu vực trung tâm và phía Bắc Arizona cùng với một số khu vực phía Nam Nevada sẽ vẫn hứng chịu mức nhiệt cao, thậm chí lên tới 43 độ C.