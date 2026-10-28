Nâng nền nhà hai lần vẫn ngập vì triều cường ở TP.HCM

Tại hẻm 85 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận, nước triều cũng dâng cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Theo người dân, hai ngày qua, có đoạn trong hẻm ngập đến đầu gối. Bà Nguyễn Thị Diệp (70 tuổi), sống tại đây từ nhỏ, cho biết hai năm nay hẻm bị ngập, thời điểm nước lên cũng khó đoán hơn trước. Theo bà, hai ngày qua nước ngập gần hết bánh xe, khiến nhiều người đi xe qua lại té ngã.