Năng lượng là một khoản đầu tư?

Khi chú tâm vào những gì tiếp thêm năng lượng cho ta, ta sẽ tự nhiên rời xa những thứ rút cạn nó mà không cần quá bận tâm để ý.

Từ khoảnh khắc tôi học được rằng nên ngừng phản kháng khi còn nhỏ, mỗi ngày trong đời tôi đều dành năng lượng cho những gì mang lại niềm vui và an lành. Nhờ vậy, tôi đã sống trường thọ và vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức nhiều người đã thắc mắc tôi có bí quyết gì đặc biệt. Câu trả lời của tôi thật khó diễn đạt thành lời. Phải mất gần 102 năm tôi mới có thể giải thích được.

Lý do nó khó diễn đạt là vì trọng tâm của câu trả lời chính là năng lượng.

Bản thân sự sống chính là năng lượng.

Tôi đã trải qua nhiều thập kỷ, chữa trị cho nhiều bệnh nhân, đứng trên vô số sân khấu để cố gắng giải thích điều này mà không khiến nó nghe có vẻ quá xa vời. Nhưng thực ra, nó không hề xa vời chút nào, nó ở ngay đây. Định luật bảo toàn năng lượng nói rằng năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Thế giới mà chúng ta biết chính là năng lượng. Nó bao quanh chúng ta; nó ở bên trong chúng ta. Giống như nấm, hoa, sâu bướm hay voi đều được tạo thành từ năng lượng, chúng ta cũng vậy. Năng lượng sống là cách nguồn năng lượng đó định hướng; nó là cách năng lượng luân chuyển qua chúng ta, là khởi nguồn và cũng là đích đến của nó.

Vì vậy, sống trọn vẹn đơn giản chỉ là trò chơi cho ta học cách điều hướng năng lượng về phía sự sống. Nó đòi hỏi ta phải lưu tâm đến những đợt nhịp lên xuống bên trong bản thân, tìm ra chính xác nhịp di chuyển của năng lượng ấy và hòa mình vào đó. Có như vậy, cuộc sống mới thực sự sống động. Nó trở thành một tương tác đầy niềm vui. Chúng ta tìm thấy hạnh phúc từng ngày, từng khoảnh khắc, trong dòng chảy yêu thương. Tôi đây chính là minh chứng sống.

Năng lượng vô hình nhưng không ngừng biến đổi tuần hoàn. Ảnh: Complete Wellbeing.

Để làm được điều đó, chúng ta phải ngẫm lại về mọi thứ ta từng được dạy về cuộc sống. Sống chính là luôn vươn đến nơi sự sống dồi dào hơn nữa. Vì thế, chúng ta cần phải đón nhận nhịp điệu cuồng nhiệt trong tâm hồn, cố gắng tìm ra lý do mình hiện diện trên đời ở mọi lúc mọi nơi, khám phá xem nơi nào, việc gì mang lại cho ta tinh chất sống, và hiến dâng năng lượng sống của mình cho nó.

Trong suốt những trang sách này, có lẽ bạn nhận thấy tôi dùng các từ "sinh lực", "năng lượng" và "tình yêu" thay thế qua lại cho nhau. Đó là vì với tôi, chúng gần như là một. Bí quyết đầu tiên chỉ cho bạn cách tìm ra năng lượng sống bên trong mình. Bí quyết thứ hai giúp bạn hiểu tại sao mình lại phải dò tìm ra nơi năng lượng sống ấy đang chảy.

Bí quyết thứ ba giải thích động lực kích hoạt năng lượng sống là tình yêu, bởi theo một cách nào đó, năng lượng sống chính là tình yêu. Bí quyết thứ tư giúp bạn nhận ra chúng ta có thể lan tỏa tình yêu và năng lượng sống thông qua cộng đồng. Và bí quyết thứ năm nhắc nhở bạn ghi nhớ điều này ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, để bạn có thể học hỏi từ đó và tiếp tục tiến về phía trước.

Bí quyết thứ sáu và cũng là bí mật cuối cùng: Hãy tiêu pha năng lượng sống một cách thật cuồng nhiệt. Khi thực sự áp dụng trọn vẹn năm bí quyết trên, chúng ta sẽ có thể chủ động chọn đầu tư năng lượng sống vào những thứ giúp ta nhận lại năng lượng sống, từ đó khai mở một dòng chảy tích cực và tươi sáng không ngừng.

Nói đơn giản, khi chúng ta hòa năng lượng theo nhịp sống, ta tạo ra một mối quan hệ tương hỗ với nguồn sống. Chúng ta không còn phải cố gắng tự sản sinh ra năng lượng của riêng mình nữa, mà thực ra như vậy ta mất nhiều hơn được, bởi năng lượng không thể tự sinh ra hay tiêu hủy. Thay vào đó, ta dành năng lượng mình có vào cuộc sống. Và khi cạn dần, ta chỉ đơn giản mượn lại từ đó.

Lý do tôi để dành bí mật này đến cuối cùng là vì nó khó giải thích nhất. Đây không phải là điều chúng ta hiểu được, mà phải cảm nhận. Nó đòi hỏi ta phải lắng nghe lòng mình, một lối nhận thức vượt qua tư duy logic, chạm trực tiếp vào thể xác và tâm hồn ta. Tôi cố tình đặt tên cho bí mật này là "Hãy tiêu pha năng lượng sống một cách thật cuồng nhiệt", chứ không phải "Hãy chi tiêu năng lượng sống một cách khôn ngoan".

Đó là vì mặc dù thông tuệ là một mục tiêu sống đẹp đẽ, nhưng quá nhiều người gắn nó với ý nghĩa "khôn ngoan nhờ chăm chăm tích lũy kinh nghiệm". Bí mật này không bàn về kiểu khôn ngoan, mà là trí tuệ của tính cuồng nhiệt trong ta, trí tuệ cơ thể ta, trí tuệ của những chu kỳ trong vũ trụ. Khi chú tâm vào những gì tiếp thêm năng lượng cho ta, ta sẽ tự nhiên rời xa những thứ rút cạn nó mà không cần phải quá bận tâm để ý.

Chúng ta đang sống trong một thời đại tôn trọng cá nhân. Văn hóa hiện đại đề cao lòng tự tôn và tính độc lập. Chúng ta có thể tự hỏi: Tôi là ai mà đòi có thể kết nối với một điều gì đó cao cả, lớn lao và quan trọng hơn chính tôi đây? Thế có nghĩa là bản thân tôi không vĩ đại, không quan trọng hay sao? Kiểu tư duy này khiến chúng ta có xu hướng chỉ biết giữ rịt mọi thứ cho riêng mình. Chúng ta được dạy phải tiết kiệm những gì đang có, phân bổ chúng một cách cẩn trọng để đảm bảo rằng chúng sẽ luôn đủ cho mình.

Nhưng cách nhìn nhận thế giới như vậy lại tạo ra cảm giác hạn hẹp chật chội, một trạng thái khép chặt, chống lại dòng chảy sự sống. Tôi đảm bảo với bạn rằng, nếu bạn đang đọc những dòng này, tim bạn vẫn đang đập, máu vẫn đang chảy, hơi thở vẫn tiếp tục vào ra thì có nghĩa là bạn vẫn còn năng lượng để sử dụng. Khi chúng ta bị giam cầm trong nỗi sợ hãi và không dám dùng năng lượng mà mình có, ta không chỉ chặn đứng dòng năng lượng sống đang tuôn chảy từ bên trong ta ra ngoài thế giới, mà còn ngăn cản dòng năng lượng sống đáng lẽ phải quay trở lại với mình.