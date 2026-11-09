Năng lực mới của Flash bỗng thành ác mộng

Wally West vừa thức tỉnh một quyền năng mới cho phép cậu nhìn thấu tương lai. Thế nhưng, món quà kỳ diệu này lại đi kèm những tác dụng phụ đáng sợ.

Wally West là một trong những Flash nổi tiếng nhất của DC Comics.

Theo quy luật bù trừ, mọi sức mạnh phi thường đều đi kèm một cái giá tương xứng. Dẫu nổi tiếng là một chiến binh thông minh, Wally West (Flash) lại đang tự đẩy bản thân vào bi kịch chỉ vì một phút lạm quyền.

Trong phần truyện The Flash do Ryan North chắp bút, Wally đã khai phá thêm một siêu năng lực mới từ Speed Force (Lực lượng Tốc độ). Được gọi là "Tia chớp Nhận thức", kỹ năng này cho phép anh nhìn thấy trước tương lai.

Ban đầu, tầm nhìn chỉ giới hạn trong vài giây. Tuy nhiên, khi năng lực ngày một phát triển, những rắc rối thực sự mới bắt đầu ập đến.

Khi công lý trở nên "độc tài"

Wally dần có những biểu hiện lạ sau khi làm dụng quyền năng mới.

Mọi chuyện đi quá giới hạn khi Wally đã sử dụng sức mạnh của mình để ngăn cản việc những tên tội phạm sẽ phá hủy các cây cầu ở Metropolis, Star City và Central City. Vấn đề là cậu đã tống những kẻ này vào tù trước khi chúng phạm tội. Tồi tệ hơn, những quả bom vẫn phát nổ, và những kẻ đáng lẽ là thủ phạm lại đang ở trong tù.

Sự cố này chứng minh Green Arrow (Oliver Queen) đã đúng. Trước đó, cung thủ tỷ phú từng cảnh báo rằng hành động "phòng ngừa tội phạm" của Flash đang mang hơi hướm "độc tài".

Việc Wally phớt lờ lời khuyên đã dẫn đến hàng loạt thương vong không đáng có. Đứng trước tình hình đó, Oliver buộc phải triệu tập Justice League để tìm cách "chữa cháy" và đối phó với mối hiểm họa mang tên Flash. Giữa cuộc họp căng thẳng, Red Tornado đã hé lộ một sự thật kinh hoàng về cái giá phải trả khi lạm dụng Speed Force.

Do sử dụng năng lực liên tục 24/7, cơ thể Wally đang bị đục khoét bởi các "lỗ sâu" (wormhole). Đáng sợ hơn, những lỗ hổng này lại sinh sôi ở các vùng mô không thể cảm giác nỗi đau. Điều đó giải thích vì sao siêu anh hùng này không hề hay biết cơ thể mình đang đứng trước nguy cơ vỡ vụn.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng, Wally định dừng lại. Thế nhưng, câu nói đậm tính khiêu khích không đúng lúc của Green Arrow rằng Justice League dư sức "làm gỏi" cậu đã thổi bùng cơn thịnh nộ của Flash.

Thay vì bỏ ngoài tai những lời mỉa mai như mọi khi, giọng điệu của Flash đột ngột trở nên lạnh lẽo. Chiến binh tốc độ bỗng dưng nở một nụ cười quỷ dị có vẻ hào hứng với về một cuộc chiến với những người bạn của mình. Đây là những hành động của một người có vấn đề về lạm dụng chất kích thích.

Flash có vẻ sẽ có những biến đổi đáng kể trong tương lai và điều này không hề tốt

Không ít độc giả nhận ra, biểu hiện của Flash giống hệt một con nghiện đang mất kiểm soát. Cậu ta chìm trong ảo tưởng về sức mạnh, phủ nhận việc bản thân đang gặp vấn đề và sẵn sàng phản kháng bằng bạo lực với những người muốn giúp mình. Việc sức mạnh ăn mòn não bộ của anh hoàn toàn tương đồng với tác hại của chất kích thích.

Dưới ngòi bút sắc sảo của Ryan North, việc bẻ cong đạo đức của một trong những anh hùng vĩ đại nhất DC không hề khiên cưỡng. Đây chính là thủ pháp "đập đi xây lại", đẩy nhân vật xuống đáy vực để chuẩn bị cho một màn tái sinh bùng nổ hơn bao giờ hết.