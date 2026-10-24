Đâu là số truyện quan trọng nhất của Batman?

Kể từ khi ra mắt năm 1939, Batman đã góp mặt trong những ấn phẩm quan trọng bậc nhất lịch sử DC Comics. Vậy đâu là điểm bắt đầu cho chuỗi hành trình lịch sử này?

Batman luôn được coi là siêu anh hùng hàng đầu trong vũ trụ DC Comics.

Chắc chắn rất nhiều người sẽ cùng đồng tình rằng Detective Comics #27 của Bob Kane và Bill Finger là cột mốc vĩ đại nhất, vì nó đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của chàng Hiệp sĩ bóng đêm. Vậy liệu có còn đáp án nào khác không?

Tập truyện riêng đầu tiên đã thay đổi mọi thứ ra sao?

Nói về truyện tranh hiện đại, số lượng nhân vật có tầm ảnh hưởng ngang ngửa Người Dơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là biểu tượng định hình thể loại siêu anh hùng Thời kỳ Hoàng kim, tập truyện ra mắt của Batman nghiễm nhiên trở thành ấn phẩm đắt giá và được săn lùng gắt gao nhất.

Thế nhưng, dù Detective Comics #27 mang ý nghĩa sống còn, vẫn có một cuốn sách khác xuất sắc vượt mặt nó, trở thành nơi thực sự khai sinh ra Hiệp sĩ Bóng đêm và thành phố Gotham.

Năm 1939, câu chuyện "The Case of the Chemical Syndicate" trong Detective Comics #27 đã mang Batman lần đầu đến với hàng triệu độc giả. Dưới ngòi bút của Bill Finger và Bob Kane, nhân vật này vụt sáng thành một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng thành công hàng đầu nước Mỹ.

Trải qua gần 90 năm lịch sử, Người Dơi đã tạo ra hàng tỷ USD doanh thu thương mại, từ vô số bản truyện tranh cho tới các vật phẩm ăn theo, phim ảnh hay trò chơi điện tử khác. Do đó, Detective Comics #27 mang trong mình ý nghĩa lịch sử không thể phủ nhận.

Batman#1 đã thành công ra mắt siêu phản diện Joker

Nhưng nếu xét trên toàn bộ dòng thời gian của nhân vật, số truyện này chưa chắc đã quan trọng bằng ấn phẩm riêng đầu tiên - Batman #1. Theo CBR, số truyện Batman #1 mới thực sự là cột mốc đột phá khi nhanh chóng trở thành một tuyển tập ác nhân kinh điển. Nó mang đến cho độc giả những phản diện biểu tượng như Joker, Catwoman.

Có thể nói, chỉ trong một ấn phẩm, cả kẻ thù không đội trời chung, bóng hồng định mệnh và sự đồ sộ của thế giới Gotham đều được xây dựng hoàn hảo dưới ngòi bút của tác giả.

Là màn chào sân của Batman, Detective Comics #27 rõ ràng mang giá trị to lớn với DC, đến mức công ty này đã lấy luôn chữ "Detective Comics" làm tên thương hiệu sau này. Thế nhưng, nếu chỉ đứng một mình, nó không bao giờ đủ sức giữ chân độc giả, nhất là khi Superman đang thống trị doanh thu lúc bấy giờ.

Trên thực tế, chàng hiệp sĩ mang hơi hướm Gothic này từng suýt rơi vào quên lãng khi thể loại truyện khoa học viễn tưởng dần lên ngôi vào những năm 1950; và chỉ thực sự hồi sinh nhờ loạt phim Batman của Adam West.

Một lần nữa, chính dàn ác nhân cộm cán mới là yếu tố làm nên tính biểu tượng của series, và cội nguồn của chúng bắt đầu từ Batman #1, chứ không phải Detective Comics #27. Tập truyện này thậm chí còn giới thiệu cả Robin, càng củng cố thêm vị thế là nơi khai sinh ra công thức thành công kinh điển của DC.

Batman #1 chứng minh ai là kiến trúc sư thực sự của Gotham

Khi nhìn lại Detective Comics #27, người ta thường tranh cãi xem ai mới là kiến trúc sư đích thực tạo nên Gotham và hệ thống nhân vật nơi đây. Trong khi biên kịch Bill Finger đề xuất bộ đồ màu đỏ và mái tóc vàng cho Hiệp sĩ Bóng đêm, Bob Kane lại gặt hái thành công vang dội với bản thiết kế lại của mình.

Chính tạo hình nhân vật của vị họa sĩ này mới là thứ trở thành biểu tượng. Cú hích sự nghiệp này lớn đến mức Kane đã tự biến mình thành cha đẻ duy nhất của Batman, đẩy Finger vào bóng tối suốt nhiều thập kỷ. Ngay cả một số bộ phim sau này cũng không ghi nhận công lao của Finger, dù ông là cây viết chủ lực thời đó.

Cũng trong Batman #1, Catwoman và Robin đã được công chúng biết tới.

Nếu Batman #1 cần chứng minh được điều gì, thì đó là việc những câu chuyện và sự sáng tạo của Finger mới là thứ thổi hồn cho Người Dơi, chứ không đơn thuần chỉ là tạo hình ban đầu của Kane.

Suy cho cùng, nếu xét trong bối cảnh thời bấy giờ, ngoại hình của Batman không có gì quá phá cách so với những Zorro của Johnston McCulley, Wildcat (cũng do Bill Finger đồng sáng tạo), hay The Shadow của Walter B. Gibson.

Cùng theo CBR, thứ khiến câu chuyện của Bruce Wayne trở nên đáng đọc hơn chính là bản thể của Gotham - một mê cung bê tông tăm tối, đậm chất Gothic, nơi quái vật, xã hội đen và những tên hề sát nhân rình rập ở mọi góc khuất.

Đó mới là di sản của Bill Finger, minh chứng cho thấy ngòi bút của ông đã mang lại sức sống bền bỉ cho Kỵ sĩ Bóng đêm, trong khi vô số nhân vật khác đã bị khai tử từ lâu.

Batman sẽ bị lãng quên nếu thiếu đi tập truyện năm 1940

Khi đánh giá mức độ am hiểu và yêu mến của công chúng dành cho Gotham cùng hệ thống nhân vật đồ sộ của nó, phần lớn thành công của Bruce Wayne bắt nguồn từ tập truyện riêng đầu tiên, chứ không phải màn ra mắt.

Câu chuyện gốc của Kane và Finger không có nhiều điểm nhấn hay giá trị thưởng thức, ngoại trừ vị thế lịch sử trong mảng xuất bản của DC. Nếu đặt lên bàn cân với sự thú vị của Batman #1 - ấn phẩm đã thiết lập nên mối thâm thù vĩ đại nhất giới truyện tranh và mang đến cho Gotham một "nàng miêu" quyến rũ chết người - thì rõ ràng nội dung của Detective Comics #27 chưa đủ sức nặng như vậy.