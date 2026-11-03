Cơn ác mộng tồi tệ bậc nhất của Batman

Trải qua 86 năm lịch sử, DC Comics vừa lột xác "Hoàng tử Hề tội phạm" thành một thực thể quái dị. Liệu Người Dơi có thể một lần nữa chiến thắng “cơn ác mộng” đáng sợ này không?

Absolute Joker có lẽ còn đáng sợ hơn phiên bản gốc gấp bội phần.

Chặng đường 25 số truyện của loạt Absolute Batman đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Bruce Wayne. Từ một huyền thoại đô thị, anh vươn lên thành đấng cứu thế của thành phố Gotham, để rồi giờ đây lại rơi xuống đáy vực với cái mác tội phạm số một.

Mọi bi kịch này đều xuất phát từ bàn tay nhào nặn của ác nhân mới nhất mang tên Jack Grimm - hay còn được biết đến với danh xưng Absolute Joker.

Xuyên suốt bộ truyện do bộ đôi Scott Snyder và Frank Tieri chắp bút, những góc khuất về Jack Grimm đang dần được hé lộ. Càng đi sâu, giới mộ điệu càng nhận ra phiên bản "Hoàng tử Tội phạm" gốc có lẽ chẳng là gì so với cỗ máy thao túng tâm lý mới này.

Chân tướng kinh hoàng: Quái thú đội lốt con người

Điểm bất ngờ nhất của Absolute Joker chính là vẻ ngoài kỳ dị mang hơi hướm của một loài bò sát cổ đại. Hắn sở hữu kích thước khổng lồ, ánh mắt điên dại, chiếc lưỡi thằn lằn và hàng trăm chiếc răng nanh sắc nhọn.

Thế nhưng, diện mạo quái vật chưa phải là vũ khí đáng sợ nhất. Theo Screen Rant, mức độ nguy hiểm thực sự của gã ác nhân nằm ở cái đầu xảo quyệt và khả năng thao túng đỉnh cao nhằm biến cuộc đời Bruce Wayne thành một "địa ngục" trần gian.

Ở số 25, gã đã thực hiện một bước đi vô tiền khoáng hậu khi tiếp cận và tẩy não toàn bộ những người bạn thời thơ ấu của Bruce (gồm Eddie, Ozzie, Harvey và Waylon). Bằng những lời hứa hẹn về tiền tài và vỏ bọc của một kẻ bị hại, Jack đã thành công "giật dây" nhóm bạn này chống lại chính Hiệp sĩ bóng đêm.

Absolute Joker còn là một thiên tài thao túng.

Trò đùa của sự tuyệt vọng

Trong cuộc chạm trán trực tiếp, Joker tiết lộ với Bruce rằng bản thân đã sống qua nhiều thế kỷ và đã từng xử lý vô số người giống như anh. Thực thể này luôn trao cho họ hy vọng và niềm tin rằng những anh hùng này có thể ngăn cản hắn. Nhưng tất cả đơn thuần chỉ là một "trò đùa" lố bịch nhằm thỏa mãn thú tính của kẻ bất tử.

Batman thì khác. Anh kiên quyết từ chối khuất phục, gã hề đã nổi điên và định ăn tươi nuốt sống đối thủ. Rất may mắn, Barbara Gordon (với danh xưng The Bat) đã kịp thời xuất hiện để "giải cứu" nam chính.

Dù sống sót, Bruce vẫn nhận ra một sự thật ớn lạnh: Joker bất ngờ mọc ra đôi cánh ngay giữa không trung. Khả năng tiến hóa sinh học tức thời này cho thấy sức mạnh của gã vẫn chưa hề chạm đáy.

Hiện tại, không ít độc giả cho rằng việc Joker buông tha cho bộ đôi anh hùng chỉ là một phần trong kế hoạch tàn độc hơn. Với những gì nhà văn Scott Snyder đã và đang xây dựng, chuỗi ngày đen tối nhất của vũ trụ Batman có lẽ chỉ mới bắt đầu.