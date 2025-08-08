'Nàng Cỏ' Goo Hye Sun bức xúc

Mới đây, nữ diễn viên Goo Hye Sun thẳng thừng chỉ trích các chương trình tạp kỹ vì liên tục ám chỉ cô trong các lần xuất hiện của Ahn Jae Hyun. Goo Hye Sun cho rằng các phương tiện truyền thông Hàn Quốc vô đạo đức khi luôn thực hiện các chương trình truyền hình, bài báo với tiêu đề “ly hôn 5 năm trước” mỗi khi có nội dung về nữ diễn viên này hoặc Ahn Jae Hyun.
"Quá trình ly hôn của tôi với chồng cũ kéo dài khá lâu do quan điểm trái ngược nhau. Kết quả, cả hai đi đến thỏa thuận chung là không đào sâu vào những khúc mắc. Đó không phải một sự hòa giải giữa hai bên, nhưng dù sao, đó cũng là một lời cam kết để hai bên thực hiện nghĩa vụ với nhau. Ly hôn là một quá trình mà hai bên công khai lên tiếng về những tổn thương họ đã phải chịu trong suốt cuộc hôn nhân. Đó là một quá trình khó khăn khiến bạn trở nên ích kỷ”, Goo Hye Sun chia sẻ.
Goo Hye Sun bức xúc vì các ê-kíp sản xuất lợi dụng chuyện đời tư của cô. Ảnh: Wikitree.
“Vì vậy, việc liên tục ám chỉ đến chuyện ly hôn của chúng tôi bằng cách gợi nhớ tới người còn lại, bất chấp việc cuộc hôn nhân không có kết thúc tốt đẹp, là một trò bẩn thỉu. Tôi mong các ê-kíp sản xuất sẽ nhận ra việc đặt những câu hỏi nhằm khơi gợi câu trả lời từ chồng cũ của tôi có thể bị coi là hành vi gây tổn hại. Nói cách khác, tôi yêu cầu các chương trình tạp kỹ ngày nay cần có ý thức hơn. Dù chỉ là trò đùa, nếu có ai cảm thấy khó chịu, thì những hành động như vậy phải được chấm dứt”, nữ diễn viên nhấn mạnh.
Theo Goo Hye Sun, cô không phải người hay khóc khi buồn và đau khổ. Cô cũng không giỏi ăn nói nhưng điều đó không có nghĩa nữ diễn viên là người vô cảm.
“Xin hãy hiểu rằng không một cá nhân nào trên thế giới này có quyền chế giễu tôi chỉ để lấy tiếng cười của khán giả. Cuối cùng, tôi chân thành hy vọng và cầu nguyện chồng cũ của tôi sẽ nhận được sự chú ý không phải vì danh tính chồng cũ của tôi, mà là vì chính con người, sự chân thành của anh ấy", cô cho biết thêm.
Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun kết hôn vào 2016 và ly hôn năm 2020.
