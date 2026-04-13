Hai Thủ tướng có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao, trong đó thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Sáng 13/4, tại Trụ sở Chính phủ, sau khi hội đàm thành công, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gặp gỡ báo chí chung thông báo kết quả hội đàm.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu nước Slovakia; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia; Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Chính quyền thành phố Vysoké Tatry trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031; Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Slovakia (UNMS) về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, công nhận và quản lý chất lượng; Biên bản ghi nhớ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, trước quan chức hai nước và báo giới, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Robert Fico và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Slovakia sang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia tới Việt Nam lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng Robert Fico là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ; cũng là nhà Lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam-EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

“Đây là minh chứng sống động cho sự coi trọng của cá nhân Thủ tướng Robert Fico và Chính phủ Slovakia dành cho Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống, gắn bó, thủy chung, chân thành, tin cậy giữa hai nước,” Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện.

Hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác Chiến lược.

Theo đó, hai Thủ tướng đã thống nhất chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia để tạo bước chuyển mới về chất trong hợp tác song phương, thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Ngay trong chuyến thăm này, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước ký kết, trao đổi 16 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị - ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương, an ninh, y tế, du lịch, đóng tàu...

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu trong thời gian tới, hai Thủ tướng đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp về: tăng cường tin cậy chính trị, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác giáo dục-đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch.

Thông tin rõ về các chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực; thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bà con an tâm hội nhập và vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Slovakia sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico một lần nữa cảm ơn về sự tiếp đón nồng hậu mà Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; cho biết trong hội đàm, hai Thủ tướng đã có cuộc trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng và rất thành công.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016, Thủ tướng Robert Fico bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc và chúc mừng trước bước phát triển vượt bậc và những thành tựu to lớn của Việt Nam đạt được trong thời gian qua; đặc biệt, Đại hội lần thứ XIV của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra các chiến lược, kế hoạch phát triển đất nước trong thời gian tới, với định hướng phát triển chuyển từ lượng sang chất.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định quan hệ giữa Việt Nam - Slovakia không có câu hỏi mở về chính trị và đang phát triển rất tốt đẹp, trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Việt Nam không chỉ là bạn, mà là đối tác thương mại lớn nhất của Slovakia tại Đông Nam Á. Tuy nhiên quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, thời gian tới hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai bên vừa nhất trí nâng cấp, cũng như quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này, phía Slovakia có đoàn doanh nghiệp lớn cùng đi và sẽ cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, Thủ tướng Slovakia cho biết hai Chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư, kinh doanh, biến cam kết chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể, đóng góp vào quan hệ giữa hai nước.

Khẳng định Slovakia sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như triển điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, tài chính, giáo dục đào tạo..., Thủ tướng Robert Fico cho biết người dân Slovakia rất thích du lịch Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã miễn visa cho công dân Slovakia du lịch Việt Nam; mong muốn có đường bay thẳng giữa Slovakia và Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân.

Bày tỏ chia sẻ và ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Slovakia trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Slovakia vào thời gian sớm nhất, cũng như tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam và Slovakia để cùng thảo luận, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, vì sự phát triển chung của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.