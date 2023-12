Nancy là gương mặt đẹp nhất thế giới 2023

Trong The 100 Most Beautiful Faces 2023 (Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2023) được TC Candler công bố sáng 28/12, Nancy (cựu thành viên nhóm Momoland) vượt qua nhiều tên tuổi lớn để giữ thứ hạng đầu tiên. Người mẫu Dasha Taran, Sana (TWICE), Gal Gadot, Jasmine Tookes, Sitala, Eleen Suliman, Andrea Botez, Jisoo và Savannah Clarke lần lượt giữ những thứ hạng còn lại trong top 10. 3 thành viên còn lại của BlackPink là Rosé, Lisa, Jennie lần lượt giữ hạng 12, 14 và 23.