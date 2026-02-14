Nạn nhân tiếp theo của khủng hoảng RAM

Khi các "ông lớn" công nghệ dồn toàn lực thâu tóm chip nhớ cho trung tâm dữ liệu, Steam Deck - "phòng tuyến" cuối cùng của game thủ, đang là nạn nhân kế tiếp.

Trước cuộc khủng hoảng RAM, Steam Desk đang được coi là "phòng tuyến" cuối cùng của game thủ PC. Ảnh: Valve.

Bước sang năm 2026, thị trường phần cứng máy tính đang chứng kiến một cuộc chấn động chưa từng có. Việc các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft và Meta chạy đua xây dựng hạ tầng cho AI đã tạo ra một "cơn khát" linh kiện bán dẫn khủng khiếp. Hệ quả tất yếu là sự khan hiếm trầm trọng các loại chip nhớ DDR5 và bộ nhớ lưu trữ tốc độ cao.

Trong bối cảnh này, việc tự lắp ráp một chiếc PC chơi game giá rẻ đã trở thành điều không tưởng. Khi giá RAM tăng phi mã, những bộ máy tính tầm trung trước đây vốn chỉ tiêu tốn khoảng 600- 800 USD nay đã bị đẩy giá lên mức "trên trời", khiến người dùng phổ thông hoàn toàn bị gạt ra khỏi cuộc chơi.

​Trong cơn bão giá, Steam Deck của Valve từng được xem là "pháo đài" cuối cùng của game thủ PC nhờ mức giá ổn định và hiệu năng tối ưu. Tuy nhiên, chính thiết kế phần cứng cố định - vốn là ưu điểm của máy, nay lại trở thành điểm yếu chí mạng.

​Vấn đề nằm ở dung lượng 16GB RAM. Vào thời điểm ra mắt, đây là con số lý tưởng. Nhưng đến năm 2026, các tựa game AAA thế hệ mới bắt đầu yêu cầu cấu hình tối thiểu cao hơn. Với việc giá linh kiện tăng cao, Valve đang đứng trước một bài toán nan giải. Nếu giữ nguyên cấu hình cũ, Steam Deck sẽ sớm trở nên lỗi thời; nhưng nếu nâng cấp lên "Steam Deck 2" với dung lượng RAM lớn hơn, mức giá của nó sẽ không còn rẻ để tiếp cận đa số người dùng.

Ngoài Steam Deck, các mẫu PC cầm tay cũng đang lâm vào tình trạnh tương tự. Ảnh: PCMags.

Ngoài tình thế "tiến thoái lưỡng nan", theo báo cáo từ Tom's Hardware, Steam Deck phiên bản OLED đang rơi vào tình trạng cháy hàng tại Mỹ và Nhật Bản. Tình trạng này bao gồm cả dòng màn hình LCD cũ - vốn đã bị khai tử tại Mỹ từ tháng 12/2025 và đang trên đà biến mất hoàn toàn khỏi mọi thị trường ngay khi lượng hàng tồn kho cuối cùng cạn kiệt.

​Mặc dù Valve vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân khiến nguồn cung Steam Deck OLED đột ngột "đứt đoạn", giới phân tích nhận định cuộc khủng hoảng RAM toàn cầu là thủ phạm chính.

​Dù giữ im lặng trước sự cố khan hàng của Steam Deck, nhưng Valve đã xác nhận cơn khủng hoảng linh kiện này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trì hoãn ra mắt Steam Machine thế hệ mới. Phía hãng cho biết đang phải cân nhắc kỹ lưỡng về giá bán và khả năng cung ứng trước tình trạng "thiếu hụt bộ nhớ và linh kiện lưu trữ" đang diễn biến phức tạp.

Sự khan hiếm không chỉ lấy đi linh kiện từ tay người dùng, mà nó còn lấy đi cả cơ hội sáng tạo của các nhà sản xuất. Các dự án máy chơi game thế hệ mới của Valve hay các đối thủ như ASUS, Lenovo đều đang bị trì hoãn hoặc buộc phải cắt giảm tính năng để duy trì mức giá cạnh tranh.

Các nhà phát triển game cũng đang rơi vào tình thế khó. Họ phải lựa chọn giữa việc chạy theo những công nghệ đồ họa đỉnh cao vốn đòi hỏi nhiều bộ nhớ, hoặc phải quay lại tối ưu hóa game cho những thiết bị cũ như Steam Deck để không bỏ mất tệp khách hàng khổng lồ.