Nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc giờ ra sao?

Du khách Ấn Độ đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có thể được các chuyên gia chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy bằng đường hàng không.

Tối 12/7, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết êkip phản ứng nhanh của đơn vị đang túc trực tại Bệnh viện Mặt Trời (đặc khu Phú Quốc, An Giang) để theo dõi sức khỏe và điều trị cho nạn nhân còn lại trong vụ lật ca nô khiến 15 người thiệt mạng.

Theo vị chuyên gia y tế, việc cấp cứu cho du khách Ấn Độ còn nhiều khó khăn. Các bác sĩ đã chụp và can thiệp mạch vành, lọc máu, cho nạn nhân thở máy tối ưu hóa.

“Tùy theo tình hình, nếu bệnh nhân ổn định sẽ chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy theo kế hoạch. Chúng tôi cố gắng di chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không”, bác sĩ Trần Thanh Linh chia sẻ.

Êkip chuyên gia y tế từ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng nhiều trang thiết bị chuyên dùng đã đến Phú Quốc ngay sau vụ tai nạn xảy ra để hỗ trợ cứu chữa nạn nhân.

Đây là một trong hai nạn nhân nguy kịch được cấp cứu tích cực từ chiều 11/7, sau vụ lật ca nô trên biển Phú Quốc tại khu vực Hòn Mây Rút. Nạn nhân thứ 2 sau thời gian cứu chữa tích cực đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa, cho biết 16 trong số 17 du khách nhập viện sau vụ lật ca nô ở Hòn Mây Rút Ngoài đã được xuất viện, sức khỏe ổn định. Trong đó, 12 người đã rời đảo vào buổi trưa, 4 người còn lại rời Phú Quốc trong đêm 12/7.

Nhằm chia sẻ với các nạn nhân và gia đình, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp hỗ trợ 90 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng (tương đương 3.400 USD /người) và 13 triệu đồng/người bị thương (tương đương 500 USD /người).

Hiện, 15 thi thể du khách Ấn Độ được đưa về TP.HCM để bàn giao cho thân nhân.

Cũng trong trưa nay, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo tỉnh và đặc khu Phú Quốc; các Sở, ngành đã tiếp đón, làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - Tshering W. Sherpa đến Phú Quốc, để hỗ trợ thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

Hiện còn một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, 16 người khác đã khỏe mạnh, xuất viện. Ảnh: Dung Hoàng/VTC News.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cũng gửi thư chia buồn đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang, đây là mất mát rất đau thương đối với gia đình các nạn nhân, đối với đất nước và nhân dân Ấn Độ, cũng như đối với chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.

“Thay mặt UBND tỉnh An Giang, nhân dân tỉnh An Giang và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài Đại sứ lời chia buồn sâu sắc nhất. Qua Ngài, xin gửi đến Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ, Nhân dân Ấn Độ và đặc biệt là gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tai nạn lời thăm hỏi chân thành và sự cảm thông sâu sắc.

Tôi xin chia sẻ nỗi đau và sự mất mát to lớn mà các gia đình nạn nhân đang phải trải qua”, ông Hồ Văn Mừng nêu trong thư.

Nhiều doanh nghiệp dừng dịch vụ ca nô chở khách tham quan đảo Phú Quốc có hơn 100 ca nô chở khách tham quan đảo, nhưng chỉ khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện hoạt động theo cấp SB; số không đủ điều kiện khai thác đã bị đoàn kiểm tra lập biên bản đình chỉ. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 12/7, có rất nhiều ca nô gần Bãi Sao Phú Quốc đã hủy hoặc ngừng đưa khách bằng ca nô ra biển câu cá, tham quan, ngắm san hô tại các đảo. Các doanh nghiệp cho biết việc dừng dịch vụ để đảm bảo an toàn cho khách, đồng thời chờ các thông tin, kết luận và hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng, lực lượng chức năng trên biển và các đơn vị liên quan, cho đến khi có thông báo mới. Tại Công ty ca nô Tâm Đăng Khoa ở An Thới, hơn 20 tour ca nô phục vụ du khách nước ngoài tham quan đảo Phú Quốc đã hủy và hoàn trả lại tiền cho du khách đặt cọc trước. Ba ngày trước, Đoàn Kiểm tra liên ngành đặc khu Phú Quốc đã tổ chức kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thể thao trên biển, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Qua kiểm tra, các dịch vụ như lặn ngắm san hô, ca nô, mô tô nước, dù lượn... ghi nhận phần lớn cơ sở chấp hành tốt quy định, nhưng có một số trường hợp kinh doanh mô tô nước, ca nô và dù lượn vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện. Đoàn đã lập biên bản và đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm.