Nam Thư nói bị tài khoản 'Zyy Doo' dựng chuyện, tống tiền

Chiều 5/8, Nam Thư tổ chức họp báo để lên tiếng về những ồn ào liên quan đến cô thời gian qua.

Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đối tác, gia đình, đồng nghiệp và khán giả sau thời gian dài giữ động thái im lặng.

“Tôi phải chờ đợi, phối hợp với cơ quan điều tra để làm việc. Vụ việc này đối với tôi không hề nhỏ. Tôi xin lỗi ba mẹ, khán giả. Vì một tháng qua, tôi không liên lạc với ba mẹ, chỉ biết im lặng. Tôi đã tìm mọi cách để giải quyết rõ ràng, minh bạch. Tôi xin lỗi anh chị em đồng nghiệp đã vô tình bị lôi vào câu chuyện này. Tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi xin lỗi các học trò", Nam Thư nói.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi chắc chắn rằng câu chuyện này chưa kết thúc tại đây. Bởi vì chúng tôi phải đợi kết quả cuối cùng từ cơ quan chức năng. Tôi và công ty sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng. Khi có thông tin cụ thể, tôi sẽ thông tin đến mọi người”.

Trong buổi gặp gỡ, Nam Thư cung cấp các bằng chứng về việc tài khoản “Zyy Doo” dựng chuyện để tống tiền cô. Diễn viên nói mình không phải là người thứ ba và không có các clip nhạy cảm.

Nam Thư cho biết tài khoản tên "Zyy Doo" đã nhắn tin cho cô thừa nhận dựng nên các câu chuyện và yêu cầu diễn viên chuyển 500 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Nếu không thực hiện yêu cầu nói trên, tài khoản "Zyy Doo" “dọa” sẽ tiếp tục lôi kéo cộng đồng mạng, để vu khống Nam Thư.

“Tôi không biết, không sử dụng tài khoản ‘Eres Al Amor De Mi Vi’. Tôi và anh Trần Thành Luân có mối quan hệ bạn bè trong hơn 3 năm nay. Tôi khẳng định đến thời điểm này, tôi và anh Luân không có mối quan hệ tình cảm trên mức yêu đương. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Tôi thường xuyên tới homestay của anh Luân để lưu trú cùng người yêu, gia đình, bạn bè, công ty, học trò, đồng nghiệp”, Nam Thư nói.

Ngoài ra, cô khẳng định không sử dụng các app hẹn hò hay vay, mượn tiền thông qua các tài khoản, ứng dụng, mạng xã hội.

Đại diện công ty quản lý Nam Thư cũng cho biết không có clip hoặc hình ảnh nhạy cảm nào về việc diễn viên sử dụng chất kích thích như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, vào tối 4/7, mạng xã hội lan truyền loạt tin đồn liên quan diễn viên Nam Thư, gây bàn tán xôn xao. Theo đó, một thành viên mạng đăng bài kèm hình ảnh chụp màn hình chuỗi tin nhắn, tố Nam Thư là người thứ ba, xen vào mối quan hệ của một cặp vợ chồng. Theo hình ảnh lan truyền, tài khoản bị chụp màn hình có tên "Eres Al Amor De Mi Vi".

Ngay sau đó vài giờ, phía Nam Thư đưa ra thông báo trên fanpage Trần Nam Thư và Nam Thư Entertainment. Nội dung thông báo nhấn mạnh tin đồn lan truyền là vô lý, sai sự thật.

Những ngày gần đây, tài khoản "Zyy Doo" tiếp tục có những bài đăng về Nam Thư, đưa ra nhiều tin đồn khác, gây bàn tán xôn xao.

Nam Thư sinh năm 1987, là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM. Cô nổi tiếng từ cuộc thi Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015. Nam Thư từng tham gia các phim truyền hình Cuộc chiến hoa hồng 2, Xóm Gà, phim điện ảnh Taxi, em tên gì?, Chạy đi rồi tính, Quỷ cẩu. Ngoài ra, cô cũng xuất hiện ở nhiều game show.

Znews Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.