Nam thanh nữ tú Nhật leo 60 tầng nhà để... trưởng thành

Những thiếu nữ 20 tuổi người Nhật đã leo cầu thang trong tòa nhà chọc trời cao hàng đầu Nhật Bản để kỷ niệm cột mốc trưởng thành.

Thiếu nữ Nhật leo 60 tầng nhà để kỷ niệm tuổi trưởng thành Nhật Bản đã hạ độ tuổi trưởng thành theo luật pháp từ 20 tuổi xuống 18 tuổi trong năm 2022, song nhiều người vẫn coi tuổi 20 là dấu mốc quan trọng để tổ chức các hoạt động chào mừng.

Sự kiện mang khẩu hiệu "Hãy bước vào tuổi trưởng thành" được tổ chức đúng Ngày lễ Thành nhân, một ngày nghỉ lễ cấp quốc gia tại Nhật Bản. Sự kiện diễn ra tại tòa nhà chọc trời Abeno Harukas ở Osaka, miền tây Nhật Bản.

Khoảng 60 thiếu nữ Nhật đã tham gia sự kiện, họ mặc kimono truyền thống hoặc vest, đeo dải băng trắng trên vai. Dải băng viết về sự quyết tâm hoặc ước mơ của các cô gái như "làm điều gì đó ý nghĩa dành cho cha mẹ" hay "thử nghiệm một điều thú vị mới mẻ".

Các cô gái mất khoảng một giờ để leo 1.637 bậc thang lên đài quan sát ở tầng 60, trong quá trình đó không ít người thấm mệt.

Những nam thanh niên trong trang phục Kimono trên đường tới địa điểm tổ chức lễ mừng tuổi trưởng thành tại Yokohama vào thứ Hai. Ảnh: Reuters

Một nữ sinh viên đại học sau khi hoàn thành thử thách cho biết cô mong muốn bản thân có khả năng giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn khi đã chính thức là người trưởng thành. Cô biết ơn sự nuôi dạy của cha mẹ và sự hỗ trợ của những người xung quanh để cô có một hành trình trưởng thành tốt đẹp.

Các bạn của cô gái nói rằng việc leo 60 tầng nhà không đơn giản, nhưng họ có thể hoàn thành vì có các bạn đồng hành động viên, khích lệ. Cô gái cho rằng hành trình chinh phục 60 tầng nhà cũng tương tự như hành trình phía trước, có thể sẽ có nhiều khó khăn, song bản thân cô sẽ kiên trì vượt qua.