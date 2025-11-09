Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

  • Chủ nhật, 9/11/2025 18:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nam sinh được phát hiện tử vong dưới nền đất của tòa nhà B6 thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân rơi từ tầng 8 xuống.

Ngày 9/11, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh trong trường đại học, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 8/11, một nam sinh được phát hiện nằm tử vong dưới nền đất tòa nhà B6 Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa).

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, nam sinh đi vào trường, sau đó lên tầng 8 của tòa nhà B6.

Tại hiện trường trên tầng 8, công an tìm thấy đôi dép, túi xách, điện thoại và giấy tờ nạn nhân để lại ở sát khu vực lan can. Danh tính nạn nhân được xác định là P.A.H. (23 tuổi, quê Gia Lai).

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 8. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

https://tienphong.vn/nam-sinh-tu-vong-trong-truong-dai-hoc-khi-roi-tu-tang-8-post1794765.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Tử vong Thành phố Hồ Chí Minh Nam sinh rơi từ tầng 8 nguyên nhân tử vong

