Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Xe cứu thương đến ĐH Công nghệ thông tin chiều 5/2.
Ngày 6/2, Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân một sinh viên tử vong trong ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) vào tối 5/2.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 5/2, một số sinh viên nghe tiếng động mạnh tại khu vực khuôn viên trường. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện một nam sinh đã tử vong trước sảnh một tòa nhà cao tầng trong trường.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Đại diện UBND phường Linh Xuân xác nhận chiều cùng ngày, Công an phường tiếp nhận tin báo về việc một nam sinh tử vong trong khuôn viên nhà trường.
Danh tính nạn nhân được xác định là P.Th.H. (21 tuổi), sinh viên năm 3 của ĐH Công nghệ Thông tin.
