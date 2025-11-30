Đi câu cá, học sinh lớp 5 trượt chân xuống sông Cửu An tử vong

Trong lúc đi câu cá cùng nhóm bạn ở khu vực sông phía sau nhà bà ngoại, em Kh. không may trượt chân ngã, chìm xuống sông Cửu An và tử vong.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể nam sinh lớp 5 xấu số được tìm thấy. Ảnh: Đ.Tùy.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện UBND xã Vĩnh Lại (TP Hải Phòng) cho biết vào chiều qua (29/11), địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai đang học lớp 5 trượt chân ngã xuống sông không qua khỏi khi đi câu cá. Đáng chú ý, sự việc xảy ra ngoài nhà trường và học sinh được nghỉ cuối tuần.

Thông tin ban đầu được biết trước khi xảy ra sự việc thương tâm, một nhóm trẻ đi câu cá ở khu vực rìa sông Cửu An (ở Thôn 2, xã Tân Hương cũ, nay là xã Vĩnh Lại). Trong quá trình câu, không may có 2 cháu trai bị trượt chân ngã xuống sông.

Phát hiện sự việc, bé gái đứng trên bờ nhanh chóng chạy đi gọi người lớn đến cứu và may mắn cứu vớt được 1 cháu lên bờ. Riêng cháu Đ.D.Kh. (SN 2015, học lớp 5 trường Tiểu học Tân Hương) bị chìm xuống lòng sông Cửu An và không tìm thấy. Vụ việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng.

Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể cháu Kh. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo tìm hiểu của PV, cháu Đ.D.Kh. (hiện trú tại Thôn 7, xã Vĩnh Lại) là con út trong gia đình có 2 anh em. Cháu Kh. có bố quê ở tỉnh Thanh Hóa hiện đi lao động bên nước ngoài, còn mẹ làm công nhân và nơi xảy ra sự việc là phía sau khu vực nhà bà ngoại sinh sống.

Liên quan đến sự việc trên, cô Lê Tố Uyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Hương (nơi cháu Kh. theo học) cho hay việc tuyên truyền an toàn đuối nước cho các em học sinh được nhà trường thực hiện thường xuyên. Cách đây nửa tháng, nhà trường kết hợp với Công an xã Vĩnh Lại tổ chức buổi tuyên truyền Luật an toàn giao thông và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh.

Đây là sự việc đáng tiếc và không may xảy ra cho học sinh vào ngày nghỉ. Sau sự việc đáng tiếc này, nhà trường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong tiết sinh hoạt tập thể cũng như tiết sinh hoạt lớp, đặc biệt kết hợp vai trò giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và phụ huynh học sinh.

"Từ lúc nhận được thông tin em Kh. gặp nạn, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường ai cũng đau buồn, thương tiếc. Ngoài việc thăm hỏi, động viên, trường chúng tôi cùng đại diện phụ huynh và lớp em Kh. theo học tổ chức đoàn đến viếng, chia buồn. Sự việc nam sinh gặp nạn đuối nước khi đi câu cá không chỉ là sự mất mát đối với gia đình, nhà trường mà còn là bài học cảnh báo cho các em học sinh trong lúc vui chơi ở nhà…", cô Lê Tố Uyên nói.