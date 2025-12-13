Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nam sinh tử vong sau xô xát tại quán bida: Khởi tố vụ án vụ án

  • Thứ bảy, 13/12/2025 16:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng liên quan vụ xô xát tại quán bida làm nam sinh tử vong.

Liên quan vụ nam sinh lớp 12 chết sau xô xát trong quán bida, sau thời gian tạm giữ hình sự Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 15h25 ngày 7/12, tại quán Bida Sky Billiard Club Cafe (Tổ dân phố 2, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phạm Anh Q. (SN 2008, trú Tổ dân phố 5, phường Ba Đồn, đang là học sinh lớp 12) và Nguyễn An Bảo Chinh đã xảy ra xích mích, xô xát, đánh nhau.

nam sinh tu vong anh 1

Nguyễn An Bảo Chinh thời điểm bị tạm giữ hình sự, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Hậu quả Chinh bị thương tích nhẹ, còn Q. bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu; đến chiều ngày 08/12, Q. tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Ba Đồn khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn An Bảo Chinh để phục vụ công tác điều tra.

Cách đây chưa đầy 2 tháng, tại Nghệ An cũng xảy ra việc nhóm học sinh Trường THPT Đặng Thái Mai lao vào đánh nhau trong quán bida, khiến một nam sinh lớp 10 bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 ngày 27/10, tại quán bida 98 thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào), em N.H.D. (SN 2010, trú xóm Lâm Sơn) bị N.X.M. và T.H.H. (đều SN 2009, trú xóm Xuân Hiền) dùng gậy bida tấn công. Vụ việc khiến D. bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công an xã Bích Hào vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại quán. Hình ảnh cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 8–9 học sinh đứng quanh bàn bida. Sau đó, một nam sinh bất ngờ lao tới tấn công người mặc áo đen khiến nạn nhân ngã xuống sàn, nhóm còn lại liên tiếp dùng gậy nghi là cơ bida đánh tới tấp.

Theo chính quyền địa phương, các học sinh liên quan đều đang theo học tại Trường THPT Đặng Thái Mai (Nghệ An).

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Mâu thuẫn tại quán nhậu, một người bị đâm tử vong

Trong lúc "chén chú chén anh" tại quán ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, mâu thuẫn phát sinh, Nguyễn Ngọc Thái đã đâm một bạn nhậu, khiến người bị đâm tử vong.

23 giờ trước

Xô xát với con nợ, chủ nợ bị đánh tử vong

Ông Mong đến nhà Tạ Văn Hậu để đòi nợ, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu và đồng bọn đã hành hung khiến ông Mong tử vong.

30:1778 hôm qua

Bắt đối tượng dùng súng bắn trúng cổ khiến người phụ nữ tử vong

Do có mâu thuẫn trước đó với bà Tr, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn trúng cổ nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong sau đó.

33:2004 hôm qua

https://vtcnews.vn/nam-sinh-tu-vong-sau-xo-xat-tai-quan-bida-o-quang-tri-khoi-to-vu-an-va-bi-can-ar992784.html

Nguyễn Văn Vương/VTCNews

nam sinh tử vong Quảng Trị xô xát quán bida khởi tố

    Đọc tiếp

    Lai xe vi pham nong do con co thu tren xe, lien tuc goi 'tro giup' hinh anh

    Lái xe vi phạm nồng độ cồn cố thủ trên xe, liên tục gọi 'trợ giúp'

    2 giờ trước 15:48 13/12/2025

    0

    Nhiều lái xe khi đến chốt kiểm soát nồng độ cồn và ma túy có hành vi không hợp tác, chống đối hoặc liên tục gọi điện thoại nhờ cứu trợ. Lực lượng CSGT cùng liên ngành QN14 kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý