Bắt đối tượng dùng súng bắn trúng cổ khiến người phụ nữ tử vong

Do có mâu thuẫn trước đó với bà Tr, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn trúng cổ nạn nhân. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1982, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Do có mâu thuẫn với bà Tr.Th.X.Tr. (SN 1972, ngụ phường An Lộc) từ trước, Nguyễn Văn Dương nảy sinh ý định giết hại bà Tr. Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương.

Khuya 6/12/2025, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Tr., khi bà Tr. ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ. Dù được thân nhân và người dân đưa đi cấp cứu sau đó, bà Tr. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt được đối tượng Dương là thủ phạm gây án, đồng thời thu giữ một khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong băng đạn có 5 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Khẩu súng cơ quan Công an thu giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.