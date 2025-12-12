Bắt nữ chủ mưu vụ chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép ở TP.HCM

Đỗ Hồng Trinh đã lợi dụng phần đất mình quản lý để cho người khác đổ và chôn lấp trái phép gần 2.900 tấn chất thải trong thời gian dài.

Chiều 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết sau quá trình điều tra, xác minh khẩn trương, đơn vị đã làm rõ vụ việc xả thải, chôn lấp chất thải trái quy định về bảo vệ môi trường tại bãi đất trống số 5/4 đường số 11, khu phố 1, phường An Khánh, với tổng khối lượng lên đến gần 2.900 tấn. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng chủ mưu để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh phát hiện T.X.T điều khiển xe ba gác vận chuyển khoảng 420 kg chất thải (lá cây, cành cây tươi) chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống tại địa chỉ trên. Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện H.V.Q điều khiển môtô chở khoảng 120 kg chất thải gồm lá cây, thùng xốp và rác sinh hoạt đến cùng địa điểm để đổ trái phép.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Đỗ Hồng Trinh.

Tại Cơ quan Công an, cả hai người đều khai được một cá nhân thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này để đổ, với chi phí 200.000-400.000 đồng/lượt. Bãi đất trống nơi các đối tượng chuẩn bị đổ thải thuộc sở hữu của bà Đỗ Hồng Trinh, người thu phí trái phép để cho đổ và chôn lấp chất thải.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tổ tuần tra đã đưa các đối tượng liên quan về trụ sở Công an phường An Khánh để làm việc, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ hành vi vi phạm.

Qua điều tra, Công an phường An Khánh xác định: Đỗ Hồng Trinh (SN 1968) đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10/2024 đến thời điểm bị phát hiện, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Căn cứ giám định của cơ quan chức năng, Cơ quan Công an xác định: diện tích đất bị đổ thải là hơn 2.019 m2; diện tích chôn lấp thực tế là hơn 1.824 m2; khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép khoảng hơn 2.870 tấn. Hành vi của Đỗ Hồng Trinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh về tội "Gây ô nhiễm môi trường" và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.