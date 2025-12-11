Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố bị can lao ôtô lên vỉa hè về tội danh 'Giết người'

  • Thứ năm, 11/12/2025 21:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 11/12, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người đối với đối tượng Võ Ngọc Hoàng trong vụ lao ôtô đâm người.

Tối 11/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người đối với 1 đối tượng trong vụ ôtô lao lên vỉa hè đâm người.

Cụ thể, đối tượng Võ Ngọc Hoàng (SN 2000, trú tại khu phố 2, phường Nam Đông Hà) là tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 7/12, Võ Ngọc Hoàng cùng với một số người bạn ngồi ăn uống tại một quán nhậu ở đường Lê Hồng Phong (phường Nam Đông Hà).

Khoi to bi can, lao oto, len via he anh 1

Hiện trường xảy ra vụ va chạm tại Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát.

Trong lúc ăn uống tại đây, Hoàng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với 2 nam thanh niên ngồi khác bàn. Sau đó, 2 nam thanh niên này rời khỏi quán. Võ Ngọc Hoàng gọi điện thoại cho em trai mình là V.N.H tới quán để chở về.

Đến 22h40 cùng ngày (7/12), V.N.H điều khiển ôtô biển kiểm soát 74A-35X.XX tới trước quán. Lúc này, Hoàng lên xe ngồi ở vị trí lái, nhìn thấy 2 nam thanh niên gây gổ với mình trước đó đã quay trở lại quán, trên tay có hung khí, lớn tiếng chửi bới.

Lúc này, Hoàng đã điều khiển xe lùi lại, đầu xe quay về cửa quán. Khi 2 người này đang đứng trên vỉa hè phía trước quán cùng với một số nhân viên của quán, Hoàng đã điều khiển xe đâm trực diện vào nhóm người, khiến xe bị lật nghiêng trên vỉa hè.

Hậu quả, 4 người bị xe đâm bị thương phải đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Thủy/Vietnamplus

