Truy tìm nữ giám đốc liên quan vụ giả danh cán bộ thuế để lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Vụ việc xảy ra tại phường 13, quận 8 cũ (nay là phường Phú Định, TP.HCM).

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đã thông báo truy tìm Nguyễn Thị Quế Chi (SN 1994; ngụ phường 11, quận 11 cũ - nay là phường Phú Thọ, TP.HCM), là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga, nơi dòng tiền bị chiếm đoạt chuyển đến.

Theo hồ sơ, trưa 4/12/2024, bà V.T.H (SN 1979, ngụ phường Phú Định) nhận cuộc gọi từ người phụ nữ xưng là "Hiền", cán bộ thuế phường. Người này yêu cầu bà H. sáng hai hôm sau đến Chi cục Thuế quận 8 (cũ) cập nhật thông tin thuế thu nhập cá nhân. Do bận việc, bà H. nhờ bạn là bà C.K.N (SN 1977, ngụ quận 8 cũ) hỗ trợ.

Thông tin về Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga trên mạng xã hội.

Chiều cùng ngày, một người dùng số điện thoại 091.430.6401 gọi lại, yêu cầu bà H. kết bạn với tài khoản "Nguyễn Thanh Hiền". Người này nói giấy phép kinh doanh của bà H. có vốn điều lệ 10 triệu đồng là không phù hợp, cần nâng lên 70-200 triệu đồng. Đồng thời, người này yêu cầu tài khoản của người đi làm thay (bà N.) phải có sẵn 70 triệu đồng để chứng minh thu nhập.

Tin tưởng, bà H. nhờ người quen chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản Eximbank của bà N. vì nghĩ tiền trong tài khoản bạn sẽ an toàn. Tuy nhiên, nhóm lừa đảo tiếp tục dùng tên "Nguyễn Văn Trong" yêu cầu chuyển thêm 70 triệu đồng.

Bà H. làm theo nhưng đối tượng vẫn liên tục gọi điện thúc giục. Nghi ngờ, bà H. kiểm tra lại với bà N. thì phát hiện 70 triệu đồng chuyển đợt đầu đã mất. Tổng cộng, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Vụ việc sau đó được trình báo Công an quận 8 (cũ). Vào cuộc điều tra, Công an xác định 70 triệu đồng từ tài khoản bà N. đã bị chuyển sang tài khoản ABBank của Công ty TNHH LITADO. Ngay trong ngày 4/12/2024, số tiền này tiếp tục được chuyển sang tài khoản BVBank của Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga.

Qua xác minh, tài khoản Công ty TNHH LITADO do bà N.T.M.H (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ) đứng tên. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra tháng 4/2025, người phụ nữ này khẳng định không đứng tên hay biết gì về tài khoản trên.

Đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga, ngày 2/7/2025, ngân hàng xác nhận người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Quế Chi. Xác minh tại địa phương, bà Chi có đăng ký thường trú, nhưng thường xuyên vắng mặt.

Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố ngày 4/4/2025. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Quế Chi đến Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc. Địa chỉ tại 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM (trụ sở Công an phường Bình Đông). Ai biết thông tin về bà Chi, vui lòng thông báo cho điều tra viên Phạm Hào Hiệp.