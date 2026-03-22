Nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị đuối nước khi đi chơi cùng nhóm bạn

  • Chủ nhật, 22/3/2026 08:56 (GMT+7)
Một nam sinh lớp 9 không may bị đuối nước khi đi chơi cùng nhóm bạn tại khu vực sông Tiêm (Hà Tĩnh).

Tối 21/3, lãnh đạo xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 9 tử vong.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, em N.P.N (trú tại thôn 9, xã Hương Khê), học sinh Trường THCS Chu Văn An cùng nhóm bạn đến khu vực cầu Rào qua sông Tiêm để vui chơi.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Đến khoảng 15h, khi đang nô đùa nam sinh không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương tổ chức cứu vớt, đưa nạn nhân lên bờ và sơ cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do tình trạng quá nặng. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để lo hậu sự cho nam sinh xấu số.

Hoài Nam/Tiền Phong

