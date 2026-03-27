Nam sinh bất ngờ tử vong trên vỉa hè TP.HCM

  • Thứ sáu, 27/3/2026 13:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 27/3, Công an phường Tân Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trên vỉa hè đường C1.

Nam sinh vien anh 1

Hiện trường nơi sinh viên tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, anh H. đang di chuyển trên đường C1 (đoạn gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình) thì bất ngờ có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sau đó gục xuống vỉa hè. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ, gọi xe cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Đến gần 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường ban đầu, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đại diện trường đại học - nơi sinh viên đang theo học cho biết đã nắm thông tin vụ việc, đồng thời đang phối hợp cùng gia đình để lo hậu sự cho nam sinh viên.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

