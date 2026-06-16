Nam sinh 19 tuổi tự chế drone, làm chủ hai công ty công nghệ

Ở tuổi 19, Wei Siyuan (Trung Quốc) đã đứng đầu hai công ty công nghệ chuyên phát triển máy bay không người lái (drone) và thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Wei đang là sinh viên Đại học Hồ Nam. Ảnh: QQ.com.

Wei tốt nghiệp trường Trung học Baoan ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào năm 2025 và hiện là sinh viên Đại học Hồ Nam. Bên cạnh vai trò sinh viên, cậu còn giữ vị trí giám đốc điều hành một công ty công nghệ do chính mình đồng sáng lập. Do đó, nhiều người gọi Wei bằng biệt danh "CEO trong bộ đồng phục học sinh".

Theo SCMP, ý tưởng khởi nghiệp của Wei xuất phát từ những năm cấp 2. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa tập trung cho mục tiêu thi đại học, cậu cùng hai người bạn bắt tay xây dựng doanh nghiệp riêng. Cả ba từng nhiều lần tham dự RoboMaster - cuộc thi robot thường niên dành cho học sinh trên toàn Trung Quốc - và giành giải nhì ở hạng mục của mình.

Sau đó, Wei âm thầm đăng ký giấy phép kinh doanh mà không nói với bố mẹ. Khi đó, gia đình cậu phản đối vì lo việc kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Để duy trì hoạt động của công ty, sau khi đủ 16 tuổi và được phép lao động hợp pháp, Wei làm thêm tại một nhà hàng lẩu và nhận giao đồ ăn. Thu nhập từ những công việc này được dùng để chi trả tiền thuê mặt bằng, điện nước và các khoản vận hành ban đầu của startup.

Để duy trì hoạt động của công ty, Wei làm thêm tại một nhà hàng lẩu và nhận giao đồ ăn. Ảnh: Baidu.

Nhóm của Wei đặt mục tiêu sản xuất những chiếc drone có giá thành phù hợp với số đông người tiêu dùng. Họ tự thiết kế, chế tạo sản phẩm từ con số 0, sau đó thuê các doanh nghiệp khác sản xuất khi nguyên mẫu hoàn thiện.

Tháng 10/2024, công ty tung ra sản phẩm drone đầu tiên mang phong cách thiết kế Trung Quốc. Thời điểm đó, Wei đã thuyết phục được mẹ ủng hộ con đường của mình. Là chuyên gia trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bà hỗ trợ Wei mở các cửa hàng trực tuyến ở nước ngoài để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Không lâu sau, công ty thu về khoản lợi nhuận đầu tiên trị giá 50.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng). Theo Wei, số tiền này được dùng để trả lương cho nhân viên.

Khi tốt nghiệp trung học, startup của Wei đã có 11 nhân sự, trong đó có những người ngoài 30 tuổi.

Kinh doanh thuận lợi hơn cũng giúp Wei thực hiện mong muốn hỗ trợ cộng đồng. Cậu quyết định quyên góp 100.000 nhân dân tệ (khoảng 390 triệu đồng) cho trường cũ để xây dựng khu nghỉ ngơi dành cho công nhân vệ sinh. Wei cho biết cậu nhận thấy họ không có nơi nghỉ ngơi phù hợp, thậm chí phải hâm nóng thức ăn bằng cách ngâm hộp cơm trong nước nóng.

"Tôi muốn giúp đỡ những công nhân vệ sinh khi công ty đã bắt đầu kiếm được tiền", cậu chia sẻ.

Theo Wei, tinh thần đó cũng chính là định hướng mà doanh nghiệp theo đuổi: Tạo ra các sản phẩm công nghệ có giá cả phải chăng cho những người bình thường.

Gần đây, Wei tiếp tục thành lập thêm một công ty mới và giới thiệu sản phẩm AI có khả năng phân tích chuyển động của người trượt tuyết, từ đó đưa ra hướng dẫn cải thiện kỹ năng. Sản phẩm đã bán được hàng nghìn chiếc tại thị trường nước ngoài trước khi được quảng bá trong nước.

Wei cho biết thần tượng của mình là Lei Jun, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi. Cậu từng đứng chờ dưới mưa trước trung tâm nghiên cứu và phát triển ô tô của Xiaomi với hy vọng được gặp thần tượng nhưng không thành công. Dù vậy, Wei vẫn hy vọng sẽ có cơ hội gặp Lei Jun trong tương lai.

Hành trình khởi nghiệp của Wei cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Thâm Quyến, nơi khuyến khích người trẻ tận dụng lợi thế của hệ sinh thái điện tử để phát triển các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Tính đến năm 2024, thành phố này có hơn 150.000 startup do những người dưới 35 tuổi sáng lập.