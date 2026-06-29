Nam Phi 0-0 Canada: Pha cứu thua trên vạch vôi

Rạng sáng 29/6, Canada có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng bị hậu vệ Aubrey Modiba cản phá ngay trên vạch vôi.

Vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh bằng màn chạm trán giữa Nam Phi và Canada tại Los Angeles. Đây là trận đấu đặc biệt khi cả hai đội đều lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nam Phi bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng quan trọng trước Hàn Quốc, qua đó giành vị trí thứ hai bảng A. Bàn thắng duy nhất giúp Bafana Bafana tạo nên màn ăn mừng lịch sử và đưa họ lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Nam Phi từng khởi đầu giải đấu đầy khó khăn với thất bại 0-2 trước Mexico, nối dài chuỗi trận không thắng lên 7 trận liên tiếp. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Hugo Broos, đội bóng châu Phi đã có màn hồi sinh mạnh mẽ. Ở tuổi 74, Broos sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử dẫn dắt một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup, trước khi khép lại sự nghiệp cầm quân sau giải đấu.

Trong khi đó, Canada cũng đang viết nên câu chuyện riêng tại World Cup 2026. Với tư cách đồng chủ nhà, họ trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử phải thi đấu một trận knock-out ngoài lãnh thổ quốc gia mình. Đoàn quân của HLV Jesse Marsch giành nhiều lời khen nhờ lối chơi tấn công hiệu quả, ghi tới 8 bàn trong vòng bảng và có 21 cú sút trúng đích, nhiều hơn tổng số lần dứt điểm chính xác của họ ở hai kỳ World Cup trước cộng lại.

Dù thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ ở lượt trận cuối khiến Canada mất ngôi đầu bảng B và chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại, họ vẫn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

Lịch sử đang nghiêng nhẹ về Nam Phi khi họ từng đánh bại Canada 2-0 trong lần gặp nhau duy nhất năm 2007. Tuy nhiên, Canada cũng có những lợi thế riêng khi sở hữu hàng công giàu năng lượng.