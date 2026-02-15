Một bệnh lây truyền qua đường tình dục đang lan rộng ở Mỹ

Bang Minnesota đang ghi nhận đợt bùng phát bệnh nấm ngoài da lây qua đường tình dục lớn nhất tại Mỹ, với tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn ở nam giới quan hệ tình dục đồng giới.

Theo Independent, Sở Y tế tiểu bang Minnesota cho biết trường hợp đầu tiên tại đây được xác nhận vào tháng 7/2025 ở một cư dân vùng Twin Cities, đã đến viện điều trị chứng phát ban ở bộ phận sinh dục. Bệnh nhân sau đó được xét nghiệm chẩn đoán nhiễm Trichophyton mentagrophytes loại VII, hay còn gọi là nấm ngoài da TMVII.

Sau đó, tiểu bang đã xác định được 13 bệnh nhân và 27 trường hợp nghi ngờ, tất cả đều nằm trong khu vực đô thị Twin Cities.

Sở Y tế Minnesota cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nắm được thông tin về các trường hợp lẻ khác tại các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ. Trước đó, Sở Y tế Công cộng California cho biết bệnh nhân đầu tiên mắc TMVII đã từng đến California trước khi được chẩn đoán ở New York.

"Các bác sĩ lâm sàng đã chú ý đến những trường hợp nhiễm TMVII đầu tiên ở Minnesota và chủ động thông báo cho sở y tế để yêu cầu xét nghiệm xác nhận", MDH cho biết. "Trong khi nhiều trường hợp chủ động tới khám và cung cấp thông tin về những người khác cũng có thể đã bị nhiễm bệnh, MDH đã thiết lập hệ thống giám sát tăng cường để xác định các trường hợp nhiễm bệnh ở Minnesota".

Nấm ngoài da TMVII đã lưu hành ở châu Âu và trong số những người đi du lịch tình dục đến Đông Nam Á trong vài năm qua, nhưng hiện tại không được coi là phổ biến ở Mỹ.

Phát ban hình đồng xu

Theo Bệnh viện Cleveland Clinic, TMVII là bệnh nhiễm trùng do nấm lây truyền qua đường tình dục duy nhất được biết đến. Đôi khi bị nhầm lẫn với bệnh chàm hoặc bệnh vảy nến, TMVII lây lan qua tiếp xúc da kề da hoặc tiếp xúc với bào tử nấm. Bệnh nấm ngoài da có thể lây lan qua tiếp xúc bộ phận sinh dục, cũng như sang mặt, mông, thân, cánh tay và chân.

Nó có thể gây ra các vết phát ban đỏ, hình tròn, gây đau và ngứa, đôi khi có thêm các nốt sần hoặc mụn nhọt trên bề mặt.

Nhiễm trùng TMVII có mức độ nghiêm trọng khác nhau, đôi khi dẫn đến biến chứng ngay cả khi đã được điều trị. Bệnh nhân có thể thấy các tổn thương và vết loét hở, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn thứ phát và dẫn đến viêm nhiễm gây hại.

"Một số bệnh nhân có thể bị phát ban đau đớn và dai dẳng, dẫn đến sẹo hoặc nhiễm trùng nặng hơn, cần được điều trị bằng kháng sinh", các quan chức y tế cảnh báo vào tháng trước.

Bệnh nấm ngoài da này có thể gây ra các vết phát ban đỏ, hình tròn, gây đau và ngứa, đôi khi có thêm các nốt sần hoặc mụn nhọt trên bề mặt. Ảnh: CDC.

Quá trình điều trị kéo dài

Theo CDC, việc chẩn đoán nhiễm trùng nấm ngoài da TMVII đòi hỏi các xét nghiệm chuyên sâu, mặc dù hầu hết phòng thí nghiệm đều gặp khó khăn trong việc phân biệt TMVII với hai loại nhiễm trùng nấm khác được gọi là T. mentagrophytes và T. interdigitale.

Bệnh nhân có thể cần dùng thuốc uống trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, và mọi người nên tránh sử dụng kem bôi chứa steroid vì chúng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm trùng TMVII.

Để ngăn ngừa lây nhiễm, mọi người nên tránh quan hệ tình dục nếu họ hoặc đối tác mới bị phát ban và tránh dùng chung các vật dụng cá nhân, chẳng hạn quần áo, khăn tắm, chăn ga gối và dao cạo.

Các vật dụng nên được giặt và sấy ở nhiệt độ cao, và bào tử nấm có thể được tiêu diệt bằng các chất khử trùng thông thường hoặc chất tẩy rửa mạnh.

Những người nghi ngờ mình bị phát ban nên băng bó hoặc mặc quần áo che kín vùng bị phát ban và rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm vào vùng bị nhiễm trùng để giảm nguy cơ lây lan sang các vùng khác trên cơ thể.

Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Bệnh truyền nhiễm của Đại học Minnesota cho biết nguy cơ lây truyền đối với sức khỏe cộng đồng nói chung là thấp. Tuy nhiên, các quan chức y tế tiểu bang cho biết nam giới quan hệ tình dục đồng giới (MSM), những người sử dụng ứng dụng ẩn danh và người có tiền sử mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể có nguy cơ cao hơn.