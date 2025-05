'Nằm gai nếm mật' mong hái được quả ngọt của thành công

Muốn có được thành tựu với điều mình say mê, chắc chắn bạn sẽ phải đánh đổi nhiều điều và vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Bởi con đường đến với thành công không dễ dàng.

Muốn thành công, cần có đủ nỗ lực để vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Upstream.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc, có một cụm từ luôn được dùng để nói về sự kiên trì, nhẫn nại khi gặp khó khăn, đó là “nằm gai nếm mật”. Trong mắt người dũng cảm, mọi khó khăn đều chỉ là tạm thời. Chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực vượt lên, một lòng tin tưởng rằng đó chỉ là thử thách để chuẩn bị cho tương lai thì sẽ gặt hái được thành quả.

Trong lịch sử có vô số những con người đã vươn lên tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn. Thời kỳ Xuân Thu ở Trung Quốc có Việt Vương Câu Tiễn chịu nhiều khổ nhục để tiêu diệt quân Ngô. Thế kỷ XX ở nước Mỹ có nhà khoa học Edison kiên trì không chùn bước đã phát minh ra bóng đèn, rồi tiếp sau đó là nhà bác học Einstein đã tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra thuyết tương đối.

Ở Anh có nhà vật lý học Stephen Hawking dũng cảm thách thức số phận, đóng góp trí tuệ cho ngành vũ trụ…

Nhiều độc giả đã từng nghe đến cái tên Viên San San - một nữ diễn viên rất nhiều lần bị “ném đá” trên mạng xã hội. Nhưng cô vẫn luôn kiên định với ước mơ “trở thành một diễn viên giỏi”.

Lúc đầu tôi không biết nhiều về Viên San San, chỉ biết cô từng diễn mấy vở kịch cung đình, dáng vóc và diện mạo không quá đẹp. Trong giới giải trí, người nổi tiếng hầu như đều phải dựa vào vẻ bề ngoài để “kiếm cơm”, nếu cô cũng lựa chọn đi theo con đường này thì rất có thể đã thất bại.

Có một thời gian, cộng đồng mạng khắp nơi đồng loạt tấn công Viên San San về ngoại hình của cô. Trong một khoảng thời gian rất dài không thấy cô xuất hiện trên mạng.

Sau đó, trong chuyên mục sức khỏe xuất hiện hai từ khóa là “không mỡ thừa” và “eo con kiến”, nhân vật chính của hai từ khóa này là Viên San San. Một bộ phận cư dân mạng từng “ném đá” Viên San San lúc này thấy cảm động vì lòng kiên trì và sự miệt mài, chăm chỉ thay đổi bản thân của cô, không còn tiếp tục “ném đá” nữa.

Cách đây không lâu, bộ phim truyền hình dài tập có tên Trên đỉnh tầng mây do Viên San San thủ vai chính đã lên sóng. Tình tiết phim nói về một nữ diễn viên say mê với nghề, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của bản thân nên đã đạt được một số thành tích. Nhưng do không được nâng đỡ nên thành công của cô lại trở thành cái gai trong mắt người khác, nhiều người có ý đồ xấu, rắp tâm cản trở cô.

Trải qua nhiều lần bị hãm hại, vươn lên, rồi lại bị hãm hại, rồi lại vươn lên…, nhân vật đó vẫn luôn nỗ lực, cố gắng đối mặt với hiện thực cuộc sống. Không ai biết rằng, phía sau vẻ kiên cường kia của cô là bao nhiêu tủi hờn và uất ức. Cũng không ai có thể hiểu được tại sao đã bị “ném đá” đến như vậy mà cô vẫn không chịu từ bỏ.