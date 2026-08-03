Nam diễn viên ám ảnh sau khi quay phim với nhà đầu tư

Chung Vũ Phi cho biết anh ám ảnh vì nhà đầu tư kiêm nữ diễn viên chính liên tục có những hành động quá giới hạn khi 2 người quay phim chung.

Theo HK01, một vụ việc trong ngành phim ngắn Trung Quốc đang thu hút sự chú ý. Theo đó, một nữ doanh nhân bị tố bỏ tiền đầu tư dự án chỉ để tự đóng vai nữ chính và yêu cầu kịch bản có nhiều cảnh tình tứ với nam diễn viên chính.

Theo chia sẻ của đạo diễn Tông Mộng Hinh, bà nhận sản xuất một bộ phim ngắn dài hơn 50 tập theo đơn đặt hàng của một nhà đầu tư nữ. Người này không chỉ tự đảm nhận vai nữ chính mà còn chỉ định Chung Vũ Phi vào vai nam chính, đồng thời yêu cầu kịch bản phải có hơn hàng chục cảnh hôn giữa hai nhân vật.

Theo ê-kíp sản xuất, mật độ các phân cảnh tình cảm bị đẩy lên mức bất thường. Sau khi bộ phim hoàn thành, nền tảng phát hành được cho là đã cắt bỏ hơn 20 cảnh. Việc chỉnh sửa khiến mạch phim bị ảnh hưởng.

Sự việc của diễn viên Chung Vũ Phi gây bàn tán. Ảnh: Sina.

Trước những tranh cãi, đạo diễn Tông Mộng Hinh lên tiếng khẳng định bà chỉ là đơn vị sản xuất chứ không phải nhà đầu tư như một số thông tin lan truyền. Theo nữ đạo diễn, sau khi nền tảng cắt giảm nhiều cảnh, nhà đầu tư không hài lòng và từ chối thanh toán khoản chi phí sản xuất còn lại trị giá 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng). Đây cũng là lý do bà quyết định công khai toàn bộ sự việc.

Tông Mộng Hinh cho biết trong quá trình quay phim, bà nhiều lần đề nghị giảm số lượng cảnh nhưng không được nữ doanh nhân chấp nhận.

Nam diễn viên Chung Vũ Phi. Ảnh: Sina.

Nam diễn viên Chung Vũ Phi sau đó đăng video cho biết anh nhiều lần rơi vào tình huống khó xử, thậm chí ám ảnh vì bạn diễn liên tục có những hành động thân mật vượt ngoài yêu cầu công việc trong quá trình quay hình.

Chung Vũ Phi khẳng định diễn xuất là công việc và anh luôn sẵn sàng thực hiện theo đúng kịch bản. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết có những hành động vượt quá giới hạn từ bạn diễn khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Chung Vũ Phi kể thời điểm quay hình, nữ chính cũng là nhà đầu tư của dự án, trong khi anh vẫn là gương mặt mới của ngành phim ngắn. Vì lo ngại bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp hoặc kiêu ngạo, anh đã chọn im lặng và tiếp tục hoàn thành công việc.

Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn vì đã công khai lên tiếng bảo vệ anh, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của khán giả. Anh bày tỏ quan điểm dù ngành phim ảnh và truyền hình đang gặp nhiều khó khăn, diễn viên vẫn cần biết cách bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bản thân.

Khép lại video, Chung Vũ Phi kêu gọi cư dân mạng ngừng truy tìm danh tính của nữ nhà đầu tư, tránh để vụ việc tiếp tục ảnh hưởng đến những cá nhân liên quan.

Chung Vũ Phi (23 tuổi) tham gia các bộ phim ngắn như Giờ để thoát khỏi vở kịch, Sự hào hứng của bạn chính là kho báu của tôi, Sau khi hôn ước bị hủy bỏ, cô ấy cũng ngừng giả vờ, Lời của hai ta là thiên đường, Kẻ thù không đội trời chung xuyên không thành chị em dâu…