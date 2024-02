Nam chính 'Nghịch lý kẻ sát nhân' gây sốt sau màn 'thổi kẹo cao su'

Đến The Roundup, My Liberation Notes, hào quang mới thực sự tỏa sáng với Son Suk Ku. Trong đó, nhân vật Mr. Gu đầy bí ẩn ở My Liberation Notes đến nay vẫn là vai diễn biểu tượng của nam diễn viên. Trong một bài phỏng vấn, Son Suk Ku nói anh yêu thích bộ phim và nhân vật Mr. Gu. Một thời gian dài sau đó, tài tử vẫn dùng bức ảnh chụp cánh đồng xanh ở Sanpo trong quá trình quay phim làm hình nền điện thoại.