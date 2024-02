Nam chính cao 1,9 m gây sốt của phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi'

Na In Woo, sinh năm 1994, tên thật là Na Jong Chan. Anh tốt nghiệp khoa Điện ảnh và Sân khấu tại Đại học Dankook, Hàn Quốc. Diễn viên bắt đầu sự nghiệp của anh vào năm 2015. Nhưng chỉ đến Mr. Queen (Chàng hậu), Na In Woo mới thực sự trở nên nổi tiếng. Trong phim, Na In Woo gây ấn tượng với vai nam phụ Kim Byung In, phản bội cha để bảo vệ biểu muội So Yong (Shin Hye Sun đóng), cuối cùng chết trong cô độc.