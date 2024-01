Nụ hôn nóng bỏng của Park Min Young và Na In Woo gây sốt

Màn khóa môi của Kang Ji Won (Park Min Young) và Yoo Ji Hyeok (Na In Woo) trong "Cô đi mà lấy chồng tôi" thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim truyền hình Hàn Quốc.

Theo Soompi, rating của bộ phim Marry My Husband (Cô đi mà lấy chồng tôi) tiếp tục tăng với tốc độ ấn tượng. Tập 10 đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 10,7% (thống kê của Nielsen Korea). Đây là rating cao nhất của bộ phim tính từ thời điểm phát sóng.

Tập 10 bộ phim thu hút khán giả bởi nụ hôn ngọt ngào giữa cặp nam/nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young) và Yoo Ji Hyeok (Na In Woo). Phân cảnh này diễn ra ở cuối phim, lúc Kang Ji Won trở về nhà sau khi từ chối tình cảm với Baek Eun Ho (Lee Gi Kwang).

Nụ hôn ngọt ngào giữa Kang Ji Won (Park Min Young) và Yoo Ji Hyeok (Na In Woo). Ảnh: tvN.

Cô liên lạc với Yoo Ji Hyeok và cả hai gặp gỡ sau đó. Tại đây, Ji Won bày tỏ tình cảm thực sự với Ji Hyeok. Cả hai có màn khóa môi lãng mạn.

Cảnh hôn của Park Min Young và Na In Woo nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội và nhận sự yêu thích của đông đảo người xem.

Marry My Husband với sự tham gia của dàn sao như Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon đang thu hút khán giả châu Á. Ở những tập đầu tiên, tỷ suất người xem đã đạt lần lượt là 5,2% và 5,9%. Rating tiếp tục tăng ở những tập gần đây.

Ngoài câu chuyện thu hút, tình tiết kịch tính, diễn xuất của dàn cast cũng là điểm níu chân khán giả sau mỗi tập phim.

Trên màn ảnh, diễn xuất của Park Min Young được đánh giá cao khi cho thấy sự linh hoạt, phối hợp ăn ý với các diễn viên khác, mang lại cảm giác tự nhiên. Trong những phân cảnh phức tạp, đòi hỏi bộc lộ cảm xúc, nữ diễn viên thành công trong việc thuyết phục người xem.

Trước Marry My Husband, Park Min Young từng để lại ấn tượng sâu sắc qua vai Kim Mi So trong What's Wrong with Secretary Kim (2018). Cả hai tác phẩm đều được chuyền thể từ những bộ webtoon nổi tiếng. Danh hiệu "xé truyện bước ra" của Park Min Young đến từ sự ưu ái của khán giả. Họ cho rằng những nhân vật chuyển thể từ webtoon như sinh ra để dành cho nữ diễn viên sinh năm 1986.