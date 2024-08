Nam chính 'Call me by your name' khánh kiệt, không đủ tiền mua xăng

4 năm sau vụ bê bối tình dục chấn động Hollywood, ngôi sao “Call me by your name” rơi vào cảnh kiệt quệ, phải bán chiếc xe tải yêu thích của mình, Page Six đưa tin ngày 27/8.

“Kể từ khi trở lại LA, tôi đã tiêu tốn khoảng 400 - 500 USD mỗi tháng để đổ xăng. Hiện tại, tôi không đủ khả năng chi trả tiền xăng như vậy được nữa. Tôi đã mua một chiếc xe mới. Nó nhỏ xíu và là xe hybrid. Tôi có lẽ chỉ phải tiêu tốn khoảng 10 USD tiền xăng cho nó mỗi tháng”, nam diễn viên thừa nhận trong clip đăng tải trên trang cá nhân.

Armie chia sẻ cảm thấy rất khó khăn khi phải bán chiếc xe tải yêu thích đã đồng hành với mình những năm qua. “Tôi đã tự mua chiếc xe này vào năm 2017 như một món quà Giáng sinh. Tôi thực sự yêu thích nó và đã lái nó đi cắm trại, xuyên quốc gia rất nhiều lần hay trong những chuyến đi đường dài...”, anh kể.

Armie Hammer rơi vào cảnh khánh kiệt sau bê bối đời tư. Ảnh: @armiehammer.

Armie Hammer sinh năm 1986, mang dòng máu lai Do Thái - Nga - Mỹ. Anh nổi tiếng toàn cầu sau vai diễn Oliver trong Call me by your name (2017).

Bê bối tình dục của Armie Hammer nổ ra vào đầu năm 2021. Lần lượt các người yêu cũ tố nam diễn viên có nhân cách kỳ quái, thích bạo dâm và dùng vũ lực. Courtney Vucekovich - cô gái quen Hammer hồi tháng 6/2020 - gây sốc khi kể: "Anh ấy muốn bẻ xương sườn và bắt tôi làm nô lệ tình dục".

Hàng loạt cáo buộc bất lợi khiến sự nghiệp của ngôi sao Call me by your name lao dốc. Anh bị công ty WME từ chối hợp tác, bị gạch tên khỏi dự án Shotgun Wedding đóng cùng Jennifer Lopez, loạt phim The Offer của Paramount và chương trình Broadway The Minutes...

Tài tử sinh năm 1986 phải lui về ở ẩn và đăng ký điều trị trong cơ sở chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mắc chứng rối loạn tình dục, nghiện rượu và ma túy ở Mỹ.