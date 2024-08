Hình thể vạm vỡ của ‘gã hề ma quái’ Bill Skarsgard

Bill Skarsgard sinh năm 1990 tại Thụy Điển. Anh chàng gây ấn tượng với chiều cao nổi bật 1,92 m, gương mặt điển trai. Nam diễn viên nổi tiếng sau vai diễn trong bom tấn kinh dị Gã hề ma quái. Ngoài ra, anh cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám khác như Deadpool 2, Barbarian, The devil all the time hay mới đây nhất là Boy Kills World.