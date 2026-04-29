Nam ca sĩ Việt công khai bạn gái?

Nam ca sĩ OgeNus thu hút sự chú ý khi phát hành MV mới có sự tham gia của bạn gái tin đồn Ciin. Hai người vướng tin hẹn hò suốt thời gian qua.

Tối 28/4, nam ca sĩ OgeNus trở lại với MV mới mang tên Tuyển bạn gái. Điều đang gây chú ý ở dự án này là sự xuất hiện của Ciin - bạn gái tin đồn của OgeNus. Việc Ciin tham gia dự án này càng khiến công chúng chắc chắn việc 2 người hẹn hò. Sản phẩm lần này của OgeNus có giai điệu trẻ trung và thu hút hơn 90.000 lượt xem sau khoảng 13 tiếng phát hành.

Hai người bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 11/2025. Khi ấy, OgeNus đăng tải hình ảnh thân mật kèm lời chúc mừng sinh nhật Ciin. Nhưng bài viết nhanh chóng bị gỡ. Từ đó, mối quan hệ của cả hai liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Ciin xuất hiện trong MV của OgeNus.

Trong quá trình này, xuất hiện thông tin mẹ của nam rapper không ủng hộ chuyện tình cảm. Dù vậy, giữa những ồn ào, Ciin vẫn có động thái thể hiện sự gắn bó với bạn trai tin đồn khi sử dụng nhạc của OgeNus trong các bài đăng.

Gần đây, trước ý kiến chỉ trích mải mê yêu đương, xao nhãng âm nhạc, OgeNus lên tiếng. Nam rapper cho biết mỗi người có lựa chọn riêng, đồng thời nhấn mạnh anh không muốn những ý kiến tiêu cực ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Đáng nói, đầu tháng 4, cộng đồng mạng chú ý khi tài khoản Instagram của OgeNus bất ngờ theo dõi Ciin. Ciin là tài khoản duy nhất anh theo dõi. Động thái này được nhiều người cho là nhằm phủ nhận tin đồn chia tay từng lan truyền trước đó.

OgeNus, tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997, từng có 18 tháng làm thực tập sinh tại FNC Entertainment. Sau khi về nước, anh được biết đến qua chương trình Rap Việt mùa 3 và một số sản phẩm cá nhân như Nàng, Sau đêm qua, Làm lành hay album Thời. Gần đây, nam rapper tiếp tục tham gia Anh trai "say hi" mùa 2.