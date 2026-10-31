Nainggolan đối mặt án tù 2 năm

Cựu tiền vệ tuyển Bỉ Radja Nainggolan bị công tố viên Brussels đề nghị mức án hai năm tù vì nghi giúp rửa 105.500 euro liên quan đến một tổ chức tội phạm.

Nainggolan bị cáo buộc rửa tiền cho tổ chức tội phạm ở Bỉ. Ảnh: Reuters.

Hôm 30/10, công tố viên tại Brussels đề nghị phạt cựu tuyển thủ Bỉ hai năm tù về cáo buộc liên quan đến khoản tiền 105.000 euro.

Theo trang VRT (Bỉ) và SportFR, Nainggolan bị nghi tiếp tay hợp thức hóa 105.500 euro có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Số tiền này được cho là chuyển đến tay anh thông qua Nasr-Eddine Sekkaki, em trai Ashraf Sekkaki, một nhân vật khét tiếng trong giới tội phạm tại Bỉ.

Vụ án bắt nguồn từ cuộc điều tra đường dây bị cáo buộc vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ vào châu Âu qua cảng Antwerp (Bỉ). Tuy nhiên, cơ quan công tố không cho rằng Nainggolan trực tiếp tham gia buôn bán ma túy hay là thành viên của tổ chức tội phạm. Cáo buộc nhắm vào anh chỉ liên quan đến việc xử lý dòng tiền.

Cựu cầu thủ Roma và Inter bị bắt hồi tháng 1/2026 và phải trải qua một đêm trong tù. Khi được hỏi về nguồn gốc khoản tiền, Nainggolan ban đầu nói đó là tiền anh cho một người bạn vay. Sau đó, anh thay đổi lời khai, giải thích rằng mình nhận tiền vì các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa sau khi ly hôn.

Theo công tố viên, tiền được hoàn trả thành nhiều đợt vào tài khoản mẹ của Sekkaki. Nainggolan bị cáo buộc viện dẫn những công việc xây dựng không có thật để che giấu bản chất các giao dịch chuyển khoản.

Ở tuổi 38, Nainggolan vẫn thi đấu cho Patro Eisden tại giải hạng Hai Bỉ. Vụ án có tổng cộng 16 bị cáo. Công tố viên đề nghị các mức án từ 12 tháng đến 14 năm tù tùy vai trò của từng người.

Tòa án Brussels dự kiến đưa ra phán quyết trong vài tuần tới. Nainggolan hiện vẫn được hưởng quyền suy đoán vô tội cho đến khi có phán quyết chính thức.

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