Na Uy 0-0 Anh: Thế trận chặt chẽ

Tuyển Anh và Na Uy sẽ chạm trán nhau trên sân Hard Rock (Miami) ở trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 12/7.

15 phút trôi qua, Na Uy chủ động chơi với đội hình thấp và chưa để tuyển Anh, dù cầm bóng đến 68%, có khoảng trống để tiếp cận khung thành của Orjan Nyland.

Harry Kane cùng đồng đội gặp khó.

Phút 23, khoảng trống hiếm hoi mở ra cho Nico O'Reilly sau đường căng ngang của Noni Madueke. Dù vậy, cầu thủ trẻ đang khoác áo Manchester City lại có pha đỡ bước một không tốt.

Không có cú sút nào được cả hai đội tung ra trong 25 phút.

Cả hai đội đều tạo nên những màn trình diễn ấn tượng ở vòng 16 đội. Tuyển Anh vượt qua đồng chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 trong trận đấu đầy cảm xúc. Jude Bellingham lập cú đúp, trong khi Harry Kane ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền, giúp "Tam sư" lần thứ 11 góp mặt ở tứ kết World Cup.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel cho thấy sự thực dụng khi chỉ kiểm soát bóng 33,2% trước Mexico, tỷ lệ thấp nhất của tuyển Anh trong một trận đấu tại World Cup. Dù vậy, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng những pha phản công sắc bén đã giúp họ giành chiến thắng. Hiện tuyển Anh đang sở hữu chuỗi ba trận thắng liên tiếp, ghi ít nhất hai bàn ở mỗi trận.

Anh và Na Uy tạo nên trận đại chiến khó đoán.

Trong khi đó, Na Uy tiếp tục là hiện tượng thú vị của giải đấu. Đội bóng Bắc Âu gây sốc khi đánh bại Brazil 2-1 nhờ cú đúp của Erling Haaland, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup. Sau 5 trận, Na Uy ghi tới 12 bàn nhưng cũng để thủng lưới 9 lần, trở thành một trong những đội bóng có lối chơi cống hiến nhất giải.

Dù vậy, lịch sử đang không đứng về phía Na Uy. Đội bóng này chưa từng đánh bại một đối thủ châu Âu tại World Cup và cũng không ghi bàn trong bốn lần đối đầu gần nhất với tuyển Anh. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra vào năm 2014, khi Anh giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Wayne Rooney.

Với phong độ cao của cả hai đội, màn so tài tại Miami hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng tứ kết World Cup 2026.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.