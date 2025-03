Myanmar đối mặt khủng hoảng sau thảm họa động đất

“Chúng tôi cần và mong muốn cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo. Chúng tôi sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đảm bảo các nạn nhân được chăm sóc tốt nhất”, New York Times dẫn lời phát ngôn viên quân đội Myanmar, Tướng Zaw Min Tun, phát biểu.

Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Myanmar vào năm 2021 sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền. Tuy nhiên, quốc gia này đã phải chịu nhiều lệnh trừng phạt suốt nhiều thập niên.

Các lệnh trừng phạt từ phương Tây gồm điều khoản ngoại lệ cho viện trợ nhân đạo. Hôm 28/3, Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động hỗ trợ, song vẫn còn nhiều rào cản hậu cần lớn trong nỗ lực đưa hàng cứu trợ tới tay những người cần nhất.

Ông Michael Martin đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhắc tới vấn đề an ninh và an toàn cho nhân viên cứu trợ quốc tế khi tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

Vị chuyên gia cũng nhắc tới khả năng quân đội hạn chế các nhân viên cứu trợ tiếp cận khu vực do phiến quân nắm giữ, hoặc việc gói hàng trông giống hàng cứu trợ từ quân đội thay vì từ các tổ chức quốc tế cũng sẽ làm chậm quá trình phân bổ. Ông liệt kê thêm trường hợp quá trình xin thị thực bị trì hoãn hoặc không diễn ra suôn sẻ.

Ngoài ra, chưa chắc nguyên tắc phi chính trị của nhiều tổ chức quốc tế đã được thực thi. Tiến sĩ Martin cho rằng hàng viện trợ có khả năng không được phân phối đồng đều giữa các khu vực dựa trên phe đang nắm quyền kiểm soát.

Ví dụ, trong trận động đất mạnh 7,8 độ ở vùng tây bắc Syria cách đây 2 năm, rất ít hàng viện trợ quốc tế tới được khu vực này do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hạn chế chuyển đồ tới các khu vực của phe đối lập, New York Times đưa tin.

Stefan Dercon - giáo sư kinh tế tại Trường Chính phủ Blavatnik thuộc Đại học Oxford - nhắc tới một vấn đề khác: Cách chuyển tiền vào Myanmar thông qua các ngân hàng được phê duyệt hoặc nhiều kênh khác. “Việc cung cấp viện trợ nhân đạo sẽ rất phức tạp. Tiếp tế nhân đạo, về cơ bản, là hoạt động hậu cần, do đó cần sự hợp tác của rất nhiều người”, ông Dercon cho biết.

Ông Dercon nghĩ tới khả năng huy động các khoản tiền cần thiết cũng là thách thức, khi mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa phương Tây và Myanmar đồng nghĩa có khả năng không có nhiều nhà tài trợ từ phương Tây sẵn lòng dang tay.

Tiến sĩ Martin cũng không rõ chính phủ Mỹ sẽ giúp đỡ Myanmar tới mức nào, xét đến thái độ của Tổng thống Donald Trump với các chương trình viện trợ nước ngoài và cắt giảm Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Hôm 28/3, ông Trump tuyên bố sẽ cung cấp viện trợ cho Myanmar. “Chúng ta sẽ hỗ trợ. Những gì xảy ra thật khủng khiếp. Chúng tôi đã liên lạc với Myanmar”, Newsweek dẫn lời ông Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục.

Tuy nhiên, ngay cùng ngày, Nhà Trắng thông báo với Quốc hội sẽ cắt giảm gần như toàn bộ vị trí còn lại tại USAID và đóng cửa cơ quan này. Trong biên bảo do Reuters xem xét, tất cả vị trí không theo chỉ định sẽ bị loại bỏ vào tháng 7 và tháng 9.

Trong khi đó, thông báo từ Bộ Ngoại giao gửi Quốc hội cho biết các phái bộ USAID trên toàn thế giới sẽ không còn và các chức năng còn lại của cơ quan này sẽ được chuyển sang Bộ Ngoại giao.

Theo Reuters, quyết định cắt giảm USAID khiến nhiều chuyên gia về viện trợ nhân đạo lo ngại, khi động thái này sẽ ngăn cản Mỹ phản ứng phối hợp trong trận động đất xảy ra ở Myanmar và Thái Lan. USAID trước đây đóng vai trò chính trong việc điều phối cứu trợ thiên tai.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tammy Bruce cho biết những thay đổi tại USAID không ảnh hưởng đến khả năng triển khai Đội ứng phó hỗ trợ thảm họa (DART), song bà không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Sarah Charles - cựu Giám đốc ứng phó thảm họa của USAID - cho rằng quyết định vừa rồi của Nhà Trắng “hạ gục” khả năng gửi các đội tới Thái Lan và Myanmar, mở đường cho Trung Quốc và nhiều quốc gia khác lấp đầy vị trí này.

Một đội cứu hộ y tế khẩn cấp gồm 37 thành viên từ tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc đã đến Yangon, Myanmar vào sáng 29/3. Họ mang theo 112 bộ thiết bị cứu hộ khẩn cấp, gồm thiết bị phát hiện sự sống, hệ thống cảnh báo sớm động đất, vệ tinh di động và máy bay không người lái. Global Times cho biết đoàn Trung Quốc là đội cứu hộ quốc tế đầu tiên tới Myanmar.

Ấn Độ đang gửi khoảng 15 tấn đồ cứu trợ, gồm nhiều đồ dùng như lều, túi ngủ, chăn, máy lọc nước, bộ dụng cụ vệ sinh... trong khi Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng cử hai máy bay chở nhân viên cứu hộ và bác sĩ đến Myanmar. Lực lượng đặc nhiệm gồm 120 nhân viên cứu hộ, cũng như các đội K-9 có kỹ năng tìm kiếm người dưới đống đổ nát, bác sĩ gây mê và bác sĩ tâm lý từ Bộ Tình trạng khẩn cấp, TASS đưa tin.

