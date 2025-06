Mỹ xem xét cấm nhập cảnh thêm công dân của 36 nước

Chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, có thể áp dụng với công dân của 36 quốc gia nữa.

Danh sách 36 quốc gia gồm Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Ai Cập, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Sao Tome và Principe, Senegal, Nam Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia và Zimbabwe.

Đây được xem là bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ 2, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa từ bên ngoài, theo một bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Reuters tiếp cận được.

Tổng thống Donald Trump đứng cùng Ngoại trưởng Marco Rubio chuẩn bị khởi hành đến Hagerstown, Maryland, tại Sân bay thành phố Morristown ở Morristown, New Jersey, Mỹ, ngày 8/6/2025. Ảnh: Reuters.

Bức điện do Ngoại trưởng Marco Rubio ký, gửi đến các đại sứ quán Mỹ trên toàn cầu, nêu rõ Bộ Ngoại giao đã xác định 36 quốc gia “đáng lo ngại” có thể bị cấm nhập cảnh toàn phần hoặc một phần nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh trong vòng 60 ngày tới.

Các quốc gia này trải rộng ở nhiều khu vực, chủ yếu là châu Phi với 25 nước, cùng các quốc gia ở Caribe, Trung Á và Thái Bình Dương, như Syria, Campuchia, Kyrgyzstan, Tonga, Vanuatu.

Theo tài liệu nội bộ, các lý do chính dẫn đến việc Mỹ cân nhắc áp lệnh cấm là: Nhiều quốc gia không thể hoặc không hợp tác trong việc cấp giấy tờ tùy thân đáng tin cậy cho công dân, gây khó khăn cho việc xác minh danh tính; Hộ chiếu của một số nước bị đánh giá là có “bảo mật đáng ngờ”, dễ bị làm giả; Một số quốc gia không hợp tác trong việc nhận lại công dân bị Mỹ trục xuất; Tỷ lệ công dân quá hạn visa tại Mỹ cao, gây lo ngại về an ninh và quản lý nhập cư; Một số công dân từ các nước này bị nghi ngờ tham gia các hoạt động khủng bố, hoặc có hành vi chống Do Thái và chống Mỹ.

Ngoài ra, một số nước còn bị chỉ trích vì cho phép công dân “mua quốc tịch” thông qua đầu tư mà không yêu cầu cư trú, làm suy yếu quy trình kiểm tra an ninh của Mỹ.

Người dân cầm khẩu hiệu phản đối lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Trump tại Sân bay Quốc tế Los Angeles. Ảnh: Reuters.

Bức điện cũng nhấn mạnh không phải tất cả các vấn đề trên đều áp dụng cho từng quốc gia trong danh sách nhưng nếu các nước này không có kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục trong vòng 60 ngày, họ sẽ đối mặt với việc bị cấm nhập cảnh hoặc hạn chế visa.

Trước đó, đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 12 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Somalia, Libya và Yemen. Ngoài ra, Mỹ cũng áp dụng hạn chế một phần với công dân 7 quốc gia khác như Cuba, Venezuela và Lào.

Chính quyền Trump cho biết sẽ không ngừng đánh giá và điều chỉnh chính sách để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ, đồng thời yêu cầu người nước ngoài tuân thủ luật pháp Mỹ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, đề xuất mở rộng lệnh cấm này đã vấp phải chỉ trích từ các thành viên Dân chủ và các nhóm bảo vệ quyền dân sự, cho rằng đây là chính sách phân biệt đối xử, gây tổn hại đến quan hệ ngoại giao và hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế.