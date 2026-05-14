Mỹ: Vài tuần nữa Iran đã ở sát ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo rằng Iran đang tiến gần đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân ở mức "đáng báo động".

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: Reuters.

Trong phiên điều trần trước các nhà lập pháp vào thứ Tư, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định Tehran chỉ còn cách thời điểm làm giàu thành công một tấn uranium lên cấp độ vũ khí khoảng "vài tuần ngắn ngủi".

“Sát ngưỡng đáng sợ. Họ chỉ cần thêm vài tuần nữa là có thể làm giàu số uranium đó đạt chuẩn vũ khí,” ông Wright phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. “Dù sau đó còn cả một quá trình vũ khí hóa, nhưng thực tế họ đã ở rất gần việc chế tạo thành công vũ khí hạt nhân".

Thông thường, việc làm giàu uranium vượt ngưỡng 90% sẽ cho phép vật liệu này được sử dụng để sản xuất đầu đạn hạt nhân.

Trả lời Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Richard Blumenthal về tình trạng 11 tấn uranium khác của Iran, ông Wright cho biết mức độ làm giàu tại đó đã lên tới 60%. Ngoài ra, việc Iran đang nắm giữ "lượng lớn" uranium làm giàu ở mức 20% cũng là một diễn biến "hết sức đáng ngại".

Trước câu hỏi của ông Blumenthal về việc liệu Tổng thống Donald Trump có cần phải xử lý triệt để toàn bộ kho dự trữ uranium của Iran để chặn đứng quá trình làm giàu hay không, ông Wright khẳng định:

“Tôi tin đó là một chiến lược khôn ngoan. Mục tiêu cuối cùng là phải ngăn chặn hoàn toàn khả năng làm giàu uranium của họ trong tương lai. Để đảm bảo an ninh toàn cầu, chúng ta buộc phải chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này".

Nhiều quan chức trong chính quyền Trump đã viện dẫn các kho dự trữ uranium làm giàu của Iran như một lý do then chốt để thực hiện cuộc chiến với quốc gia này. Bản thân ông Trump cũng từng tuyên bố Iran phải giao nộp toàn bộ số uranium đã làm giàu nếu muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

UAE phủ nhận thông tin Thủ tướng Israel bí mật tới thăm

Vào thứ Tư, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bác bỏ thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thực hiện một chuyến thăm bí mật, dù phía Israel trước đó đã phát đi thông báo xác nhận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Jerusalem vào tháng Tư. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao UAE khẳng định trên mạng xã hội X: "Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bác bỏ mọi báo cáo đang lan truyền liên quan đến chuyến thăm của ông Benjamin Netanyahu, cũng như sự hiện diện của bất kỳ phái đoàn quân sự Israel nào trên lãnh thổ".

Phía UAE nhấn mạnh quan hệ với Israel được thiết lập minh bạch trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Các hoạt động ngoại giao không được thực hiện thông qua các kênh bí mật. Mọi thông tin không được công bố qua kênh chính thức của UAE đều không có cơ sở thực tế.

Hiệp định Abraham được ký kết dưới nhiệm kỳ trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là nền tảng bình thường hóa quan hệ giữa Israel với UAE và Bahrain. Việc mở rộng hiệp định này sang các quốc gia Ả Rập khác hiện là mục tiêu đối ngoại hàng đầu của chính quyền Trump.

Tuyên bố trái ngược từ phía Israel

Trước đó cùng ngày, văn phòng của ông Netanyahu cho biết vị thủ tướng đã thực hiện một “chuyến thăm kín” tới UAE giữa bối cảnh cuộc chiến của Mỹ-Israel với Iran. Phía Israel khẳng định cuộc gặp với Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã đạt được một “đột phá lịch sử”, dù không tiết lộ chi tiết.

Cựu Chánh văn phòng của ông Netanyahu, Ziv Agmon, thậm chí khẳng định trên Facebook rằng ông đã tháp tùng vị thủ tướng và ông Netanyahu được đón tiếp tại Abu Dhabi với “nghi lễ hoàng gia”.

Ngay sau các thông tin về chuyến thăm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn trên mạng xã hội X: “Thù địch với Nhân dân Iran Vĩ đại là một canh bạc ngu ngốc. Cấu kết với Israel để làm điều đó là hành động không thể dung thứ".

Iran nổi đóa vì Kuwait tấn công tàu, bắt giữ 4 công dân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa lên tiếng hối thúc Kuwait trả tự do cho 4 công dân nước này đang bị giam giữ với cáo buộc xâm nhập trái phép vào quốc gia vùng Vịnh.

Trên mạng xã hội X vào thứ Tư, ông Araghchi khẳng định: "Trong một nỗ lực gây chia rẽ rõ rệt, Kuwait đã tấn công trái phép một con tàu của Iran và bắt giữ 4 công dân của chúng tôi tại Vịnh Ba Tư. Vụ việc phi pháp này xảy ra gần hòn đảo vốn được Mỹ sử dụng làm căn cứ tấn công Iran".

Trước đó vào thứ Ba, truyền thông nhà nước Kuwait dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ 4 cá nhân bị nghi là thành viên của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Phía Kuwait cáo buộc nhóm người này đang tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ để "thực hiện các hành vi thù địch".

Theo truyền thông Kuwait, nhóm người Iran này đã cố gắng tiến vào lãnh thổ Kuwait vào ngày 1/5 trên một tàu đánh cá và đã xảy ra đụng độ với các binh sĩ Kuwait. Iran sau đó đã bác bỏ các báo cáo này trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải.

Tehran khẳng định 4 người này đang “thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải định kỳ” cho lực lượng tuần duyên Iran và chỉ đi vào vùng biển của Kuwait do “hệ thống định vị gặp sự cố”.

Đàm phán Israel - Lebanon tại Washington: Nỗ lực cứu vãn lệnh ngừng bắn

Vào thứ Năm, các quan chức từ Israel và Lebanon sẽ nhóm họp tại Washington, D.C. để bắt đầu vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh bạo lực giữa Israel và Hezbollah đang leo thang dữ dội, đẩy lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

Cả hai quốc gia đều đã bổ sung các quan chức cấp cao vào phái đoàn đàm phán:

Phái đoàn Lebanon: Gồm Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đặc phái viên Simon Karam (cựu Đại sứ tại Mỹ).

Phái đoàn Israel: Gồm Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Yossi Draznin cùng các đại diện quân sự cấp cao.

Phái đoàn Mỹ: Tiếp tục có sự góp mặt của Cố vấn Bộ Ngoại giao Michael Needham, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee và Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa. Ngoại trưởng Marco Rubio vắng mặt do đang tháp tùng Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh.

Theo nguồn tin từ phía Israel, các cuộc hội đàm dự kiến bắt đầu vào lúc 9h sáng (giờ miền Đông).

Tình hình thực địa hiện hết sức căng thẳng. Các cuộc oanh tạc xuyên biên giới vẫn tiếp diễn. vào thứ Tư, các cuộc tấn công từ phía Israel đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng tại Lebanon. Cùng ngày, Hezbollah tuyên bố thực hiện 10 đợt tập kích nhắm vào các chốt quân sự của Israel. Một quan chức quân sự xác nhận với CNN rằng lực lượng Israel đã vượt qua ranh giới chiến lược là sông Litani ở miền nam Lebanon trong tuần này.