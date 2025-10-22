Mỹ và Trung Quốc đang tranh chấp thời gian

Cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng dịch chuyển sang không gian mạng và vũ trụ số, hướng đến một tài nguyên vô hình nhưng then chốt.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đánh cắp tài nguyên quan trọng. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc vừa đăng cáo buộc Mỹ đánh cắp bí mật và xâm nhập vào Trung tâm Thời gian Quốc gia của nước này. Vi phạm nghiêm trọng có thể làm gián đoạn mạng lưới liên lạc, hệ thống tài chính, nguồn cung điện và cả thời gian tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian là yếu tố cơ sở quan trọng giúp vận hành mọi hoạt động khác. Trang thông tin nội địa Economic Observer cho rằng đây là một trong những vụ vi phạm bảo mật thời gian nghiêm trọng nhất, diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn đôi bên tăng cao.

Ngày 19/10, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc ra thông báo Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã đánh cắp thông tin nhạy cảm từ Trung tâm Dịch vụ Thời gian Quốc gia của nước mình. Việc NSA nhắm mục tiêu vào lĩnh vực này được ví như một nỗ lực bí mật nhằm can thiệp và thao túng “bộ máy đồng hồ” vận hành xã hội Trung Quốc.

NSA đã lợi dụng một lỗ hổng trong dịch vụ tin nhắn văn bản của một thương hiệu điện thoại nước ngoài, và sử dụng các loại công cụ đặc biệt để xâm nhập cường độ cao. Phía Trung Quốc tuyên bố đã thu thập được các bằng chứng về hành vi tấn công trên, đồng thời đánh bại các âm mưu xâm nhập và phá hoại của Mỹ.

Theo Bộ An ninh Trung Quốc, các vụ tấn công đã được lên kế hoạch và thực hiện trong thời gian dài. Từ tháng 3/2022, NSA đã bắt đầu lợi dụng được lỗ hổng này để giành quyền kiểm soát điện thoại của nhân viên tại Trung tâm Dịch vụ Thời gian.

Thông tin cho biết các cuộc tấn công chủ yếu được tiến hành vào khoảng nửa đêm đến rạng sáng theo múi giờ Trung Quốc. NSA sử dụng các máy chủ riêng ảo đặt tại Mỹ, châu Âu, châu Á và những nơi khác để che giấu nguồn gốc, dùng các chứng chỉ số giả mạo để vượt qua phần mềm chống virus và xóa dấu vết tấn công.

Theo Reuters, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh không trực tiếp phản hồi các cáo buộc. Ngược lại, họ cho biết các tác nhân mạng có trụ sở tại Trung Quốc đã xâm nhập vào mạng lưới của các nhà cung cấp viễn thông lớn của Mỹ và toàn cầu để tiến hành chiến dịch gián điệp quy mô lớn và nghiêm trọng.

Trung tâm Thời gian Quốc gia là một viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, chịu trách nhiệm tạo ra, duy trì và phát sóng thời gian tiêu chuẩn của nước này. Các dịch vụ thời gian chính xác mà trung tâm cung cấp có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều ngành công nghiệp, dân sự và cả quân sự.

“Những sai lệch thời gian dù nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, ông Wei Dong, Phó giám đốc Văn phòng Tổng hợp của Trung tâm Thời gian Quốc gia, cho biết. Sai số từ mili giây cũng có thể gây rối loạn thời gian của lưới điện và dẫn đến mất điện trên diện rộng, biến động giao dịch trên thị trường chứng khoán, chệch vị trí tàu vũ trụ.