Mỹ tuyên bố hoàn tất thoả thuận khoáng sản, ký với Ukraine tuần tới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã hoàn tất một thỏa thuận về khoáng sản với Ukraine và có thể ký kết vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: chinadailyasia.com/TTXVN.

Thông tin nêu trên, theo báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 27/3, được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào hôm trước (26/3).

Ông Bessent nói: “Chúng tôi đã gửi một tài liệu hoàn chỉnh về quan hệ đối tác kinh tế để phía Ukraine xem xét, và hy vọng sẽ tiến tới các cuộc thảo luận đầy đủ, thậm chí có thể ký kết vào tuần tới”.

Báo The Kyiv Independent cho biết ban đầu, Washington dự kiến ký thỏa thuận này vào ngày 28/2, nhưng việc này đã bị trì hoãn sau một cuộc tranh cãi căng thẳng và công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

Sau đó, các quan chức Mỹ và Ukraine đã gặp lại nhau và đi tới nhất trí về một phiên bản sửa đổi.

Vào ngày 25/3, ông Zelensky xác nhận rằng Mỹ đã đề xuất một thỏa thuận khoáng sản quan trọng dựa trên một khuôn khổ thỏa thuận trước đó, nhưng ông không đưa ra mốc thời gian ký kết.

Trước đó một hôm, vào ngày 24/3, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông kỳ vọng thỏa thuận sẽ được ký “sớm”.

Còn vào hôm 23/3, phái đoàn Mỹ đã gặp các quan chức Ukraine, tiếp đó gặp giới chức Nga ngày 24/3 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Sau hai cuộc đàm phán, các bên đều đưa ra những đánh giá khá tích cực nhưng không tiết lộ nhiều chi tiết cụ thể.

Phía Ukraine cho biết đã có cuộc đàm phán với phía Mỹ diễn ra "tích cực và tập trung".

Theo phiên bản ban đầu, thỏa thuận sẽ thiết lập một quỹ, trong đó Ukraine sẽ đóng góp 50% doanh thu từ việc khai thác các tài nguyên thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và cơ sở hạ tầng logistics.

Phiên bản Kyiv đã phê duyệt không bao gồm bảo đảm an ninh, nhưng quy định rằng quỹ này “sẽ được tái đầu tư ít nhất mỗi năm vào Ukraine để thúc đẩy an toàn, an ninh và thịnh vượng của Ukraine”.

Trước đây, ông Trump từng tuyên bố rằng Washington và Kyiv đang thảo luận một thỏa thuận trong đó Mỹ sẽ sở hữu nhà máy điện của Ukraine, nhưng ông không tiết lộ cụ thể cơ sở nào.

Sau đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Mỹ về hỗ trợ khôi phục Nhà máy Điện Hạt nhân Zaporizhzhia, hiện đang bị Moskva (Moscow) chiếm giữ và là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nhà Trắng mô tả thỏa thuận khoáng sản này như một cơ chế giúp Mỹ “thu hồi” một phần viện trợ tài chính đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine.