Mỹ tấn công 2 tàu nghi chở ma túy tại Đông Thái Bình Dương

Ngày 10/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo quân đội nước này đã tấn công 2 tàu ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương bị cáo buộc do các băng đảng ma túy điều hành.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết vụ tấn công xảy ra vào ngày 9/11 tại vùng biển quốc tế và 6 “phần tử khủng bố ma túy” đã bị tiêu diệt.



Tuy nhiên, ông Hegseth không bố danh tính của những người này cũng như các bằng chứng cho thấy mối liên hệ của họ đối với các băng đảng ma túy.

Đây là vụ việc mới nhất liên quan tới hoạt động quân sự của Mỹ nhằm trấn áp tội phạm ma túy trong khu vực thời gian qua.