Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ tấn công 2 tàu nghi chở ma túy tại Đông Thái Bình Dương

  • Thứ ba, 11/11/2025 06:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 10/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo quân đội nước này đã tấn công 2 tàu ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương bị cáo buộc do các băng đảng ma túy điều hành.

chong ma tuy anh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết vụ tấn công xảy ra vào ngày 9/11 tại vùng biển quốc tế và 6 “phần tử khủng bố ma túy” đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, ông Hegseth không bố danh tính của những người này cũng như các bằng chứng cho thấy mối liên hệ của họ đối với các băng đảng ma túy.

Đây là vụ việc mới nhất liên quan tới hoạt động quân sự của Mỹ nhằm trấn áp tội phạm ma túy trong khu vực thời gian qua.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/my-tan-cong-2-tau-nghi-cho-ma-tuy-tai-dong-thai-binh-duong-20251111061524484.htm

TTXVN

chống ma túy Mỹ Mỹ tấn công tàu ma túy Đông Thái Bình Dương ma túy Quân đội Mỹ chống ma túy băng đảng ma túy Mỹ trấn áp tội phạm ma túy

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Hien truong am anh sau vu no bom xe o New Delhi hinh anh

Hiện trường ám ảnh sau vụ nổ bom xe ở New Delhi

4 phút trước 07:47 11/11/2025

0

Một chiếc ôtô phát nổ khi dừng chờ đèn đỏ ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khiến nhiều người thương vong, con số liên tục gia tăng. Theo thông tin mới nhất, vụ việc khiến ít nhất 13 người chết, 24 người bị thương, nhiều thi thể bị biến dạng.

My noi long trung phat Syria sau cuoc gap lich su hinh anh

Mỹ nới lỏng trừng phạt Syria sau cuộc gặp lịch sử

56 phút trước 06:56 11/11/2025

0

Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm kín tại Nhà Trắng vào trưa 10/11 (theo giờ Mỹ) với Tổng thống Syria Ahmed al Sharaa, người vừa được Washington gỡ khỏi danh sách khủng bố, đây là cuộc gặp mang tính lịch sử với Syria.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý